熊本地震の発生から10年。

【写真を見る】「震度7の恐怖は今も…」あの日から10年 熊本市長が明かす885億円かけてでも市役所を建て替える理由 "同じ轍を踏まない"不退転の決意

発生当時から、復旧に向け熊本市の陣頭指揮を取り続けているのが大西一史市長です。

10年経った今、何を思うのか。市役所の建て替えへの思いも聞きました。

4月2日 熊本市役所でインタビュー

熊本市 大西一史 市長「熊本ではそんな大きな地震はないだろうと皆が思っていた。震度7クラスが2回、余震も含めて揺れ続けていましたので、10年前のことを思い出すと今でも恐怖心というか…」

熊本地震は2016年4月14日（前震）と16日（本震）の2度、最大震度7を観測しました。

本震で震度6強の揺れに襲われた熊本市内では、13万戸以上の住宅が損壊し、シンボルでもある熊本城も大きな被害を受けました。

その時、市長から見た光景

大西一史市長「地震が起きてすぐここに来た時に熊本城のところから土煙が上がっていた時は正直愕然とした」

この10年でインフラの復旧や住宅再建が進み、大西市長は「復興は進んだ」と言います。

このような中、さらに災害に強い街を目指すため、熊本市が今、計画しているのが市役所の庁舎建て替えです。

建設費高騰、でも・・・

建設費は約885億円と当初の2倍以上に膨らみましたが、大西市長はそれでも推進すべきと強調します。

大西一史市長「建て替える決断に至った背景は地震。熊本地震では市民病院が耐震性能が不足していたにも関わらず、そこに手をしっかりかけられずに被災した。そして、取り返しのつかない状況になったのは間違いのない事実」

旧"熊本市民病院"の教訓

熊本地震では、国の耐震基準を満たしていなかった当時の熊本市民病院が被災し、入院患者310人が転院または退院を余儀なくされました。

地震の1年前、資材高騰を理由に着工の先送りを決めたのは大西市長自身でした。

後悔、そして「同じ轍は踏まない」

大西一史市長「病院とは違っても市民の生活を全てお預かりしている市役所で行政機能が止まってしまったら、ライフラインの復旧もできない。災害対応もできない。同じ轍を踏まないことを我々は肝に銘じなければならない」

能登に派遣した8900人

地震から10年が経ち「地震を知らない職員」が全体の4割近くを占める中、熊本市は、被災した自治体に職員を派遣することに力を入れています。

※全職員約6700人うち地震後に入庁約2500人（全体の37％）

2年前の能登半島地震で被災した自治体への派遣は今も続けていて、延べ約8900人となっています。

明治22年の大きな地震、知っていますか？

大西一史市長「応援に送ることはその地域だけではなく、自分たちの地域を助けることにつながる。経験を積みながら自治体としての防災対応力を強めていこうと」

地震から10年、今、教訓の伝承が課題と指摘します。

熊本市 大西一史市長「明治22年に熊本地震と同じように大きな地震があったのに、私はそのことに気づいていなかった。災害の記録をしっかり残して伝えていくことが重要」

※明治22年（1889年）7月28日午後11時40分、熊本県西北部を震源とするマグニチュード6.3の地震で、少なくとも20人が亡くなった。「熊本地震」「熊本明治震災」「金峰山地震」などと呼ばれる。