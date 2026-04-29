◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（２９日・東京ドーム）

広島の森下暢仁投手が、４回４失点で降板した。今季５度目の先発で、４回降板は３度目。４失点はワーストタイ。４点ビハインドから１点を返し、なおも２死二塁の好機で代打を送られた。

初回は３者凡退という上々の立ち上がり。２回に不運も重なって４失点した。先頭から３連打で３連打で無死満塁。平山の併殺崩れの間に先制点を奪われ、さらに浦田に左前適時打を浴びた。なおも１死二、三塁で、９番・竹丸がスクイズ。森下は投前の打球を軽快にさばき、本塁へトス。タッチアウトと判定されたが、巨人ベンチがリクエストを要求。リプレー検証の結果、捕手・持丸は“空タッチ”で、本塁にヘッドスライディングした三走・平山の手が先にベースを触っているとして判定が覆った。キャベッジの左前適時打でさらに１点を追加された。

２８日の巨人戦は、床田が５回１死まで完全投球、６回２死までノーノーで８回１失点と好投。打線も１８安打１１得点という乱れ打ちで９連戦初戦に快勝。その流れに乗ることはできなかった。

６７球の降板は、２２年４月１７日の中日戦（マツダ）で２回８失点で降板した際の５２球に次ぐワースト２位という球数の少なさだった。