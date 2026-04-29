鹿児島市の磯海水浴場にあるビーチハウスがリニューアルオープンし、1年を通して24時間利用できるようになりました。

磯ビーチハウスはJR仙巌園駅の開業に合わせ、去年9月からリニューアル工事が進められ、きょう29日は完成した施設の内覧会がありました。

1988年に完成して以降、大規模な改修は初めてで、費用はおよそ1億4000万円です。ロッカーのある更衣室や、シャワー室、バリアフリートイレなどが設けられました。

（記者）「こちらがシャワールームです。カーテンで仕切られていて、100円を入れると温水が出てくるということです」

改修前の男性用シャワー室は仕切りがなく、冷たい水しか出ませんでしたが…。これからは100円で5分間、温水が使えるようになりました。

また、施設はこれまで夏限定でしたが、通年で24時間利用できるようになり、防犯カメラが7台設置されるなど安全面にも配慮しています。

（鹿児島大学ボート部）「非常に良くなってうれしい。明るくなって誰でも使いやすものになった」

（利用者）「ありがたい。車を濡らすと怒られるので」

（鹿児島大学本学ウィンドサーフィン部）「冬は寒くてあまり行きたくなかったが、温かい湯が出るならモチベーションも上がる」

（鹿児島市スポーツ交流担当・山室真樹課長）「世界文化遺産など魅力的なところもあるので、磯ビーチや磯地区にたくさんの人に来てもらいたい」

新しくなった磯ビーチハウスは、きょう29日から利用できます。

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