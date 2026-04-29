30日は西日本で本降り。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■30日〜1日は荒れた天気 交通機関の乱れにも注意を

30日（木）は、西日本は午前中から広く雨が降るでしょう。西日本の太平洋側や沖縄を中心に激しい雨が降る恐れがあります。1日（金）は、東日本や北日本でもまとまった雨が降るでしょう。低気圧が発達しながら本州の南岸を進んでいくため、関東でも1日の朝は雨脚が強まり、警報級の大雨になる恐れがあります。沿岸部では風も強まるため、交通機関の乱れにも注意が必要です。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は27日に終了となりましたが、ここ最近は大きな地震や山林火災の発生が続いています。GWは普段は行かないような場所へ遠出される方も多いと思いますが、外出先のハザードマップなどもあらかじめ確認し、万が一の避難先なども決めておくと安心です。

■雨で気温上がらず 前日より大幅ダウンも

30日（木）は西日本や東日本では日中も気温が上がらず、前日より10℃近く下がる所もあるでしょう。東京も19℃と5日ぶりに20℃に届かない予想です。名古屋や広島、福岡などは3月並みの気温で、昼間も上着がないと寒いくらいでしょう。日差しの届く北日本は前日より大幅に上がり、朝と日中の寒暖差が大きくなりそうです。お出かけ先の気温もしっかりご確認ください。

■2日は夏日が続出 GWのお出かけ日和はいつ？

2日（土）は低気圧が三陸沖に進むため、北日本では午前を中心に雨の残る所が多いでしょう。西日本や東日本は天気が回復し、お出かけ日和になりそうです。ただ、東京や名古屋は27℃、大阪は25℃と夏日が続出するでしょう。急に気温が上がるため、熱中症には十分な注意が必要です。3日（日）〜4日（月）にかけては、低気圧や前線が通過する影響で全国的に雨が降るでしょう。5日（火）と6日（水）は今のところはおおむね晴れる予想で、外でのレジャーも楽しめる天気となりそうです。今年のGWは天気も気温も短い周期で変わっていくため、最新の予報をこまめにご確認ください。