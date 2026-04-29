スパーズが第5戦でブレイザーズに完勝…4勝1敗で9年ぶりのプレーオフ1回戦突破

4月29日（現地時間28日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズが、ホームのフロストバンク・センターでポートランド・トレイルブレイザーズ相手に一度もリードを許さず、最大28点差をつけるなど114－95で完勝した。

これで、スパーズは「NBAプレーオフ2026」のファーストラウンドを4勝1敗で突破。22日の第2戦を落として1勝1敗のタイになったとはいえ、翌第3戦から3連勝でブレイザーズとのシリーズに終止符を打った。

シリーズに決着をつけた第5戦では、ディアロン・フォックスがチームトップの21得点9アシスト、ジュリアン・シャンペニーが19得点7リバウンド3アシスト、ビクター・ウェンバンヤマが17得点14リバウンド3アシスト6ブロック、ディラン・ハーパーが17得点3スティール、ステフォン・キャッスルが15得点5アシスト、デビン・バセルが10得点をマーク。

7年ぶりにプレーオフの大舞台に立っているスパーズは、カンファレンス・ファイナルまで勝ち進んだ2017年以来初の1回戦突破。カンファレンス・セミファイナルでは、第3シードのデンバー・ナゲッツ（2勝3敗）と第6シードのミネソタ・ティンバーウルブズ（3勝2敗）の勝者と対戦する。

レギュラーシーズンで、スパーズはナゲッツ相手に1勝3敗、ウルブズには1勝2敗と負け越している。ナゲッツは2023年の王者で、ウルブズは過去2年連続してカンファレンス・ファイナルへ進出しているため、プレーオフの経験面では劣るが、今のスパーズに失うものなどないだけに、どこまで戦えるかは見ものだ。

【動画】ブレイザーズ対スパーズの第5戦ハイライト





