遠藤渓太が先制弾&佐藤龍之介2発のFC東京が3連勝!! 首位・鹿島との勝ち点差は3に…敗れた柏は4連敗
[4.29 J1百年構想リーグEAST第13節 柏 1-3 FC東京 三協F柏]
J1百年構想リーグEASTは29日に第13節を行い、三協フロンテア柏スタジアムでは柏レイソルとFC東京が対戦。3-1の勝利を収めたFC東京が3連勝を飾り、敗れた柏は4連敗を喫することとなった。
3連敗中のホーム柏は前節鹿島戦から先発3人を入れ替え、FW瀬川祐輔、MF小見洋太、DF杉岡大暉らを先発起用。一方、アウェーのFC東京は前節水戸戦(○5-2)から先発1人を入れ替え、DF大森理生らがスターティングメンバーに名を連ねた。
前半18分にFC東京がカウンタ―からゴールに迫る。自陣から運んだMF遠藤渓太がスルーパスを供給すると、FWマルセロ・ヒアンがPA内に走り込む。左足のチップキックでゴールを狙うも、距離を詰めたGK永井堅梧に阻まれ、ネットを揺らすには至らなかった。
しかし、43分にFC東京が再びカウンターを発動。自陣からヒアンがPA手前まで運び、PA内左の遠藤へ。ボールを受けた遠藤は対面するDF山之内佑成のタイミングをずらして右足のシュートを放つと、ボールはゴールマウスへと吸い込まれてスコアを1-0とした。
1-0のまま後半を迎えると、15分にFC東京が追加点を奪取する。前線でボールを収めたヒアンからパスを呼び込んだFW佐藤龍之介が左足でフィニッシュ。弾道の低いシュートがファーサイドのネットを揺らし、リードを2点差に広げた。
27分にMF中川敦瑛がPA外からミドルュートを叩き込んで柏が1点差に詰め寄るも、42分にPA内で仕掛けたFW野澤零温がMF原川力のファウルを誘ってFC東京がPKを獲得。キッカーを務めた佐藤がきっちりとゴールを陥れ、FC東京が3-1の勝利を収めて3連勝を飾った。勝ち点3を上積みしたFC東京は、この日敗れた首位・鹿島との勝ち点差を3としている。
J1百年構想リーグEASTは29日に第13節を行い、三協フロンテア柏スタジアムでは柏レイソルとFC東京が対戦。3-1の勝利を収めたFC東京が3連勝を飾り、敗れた柏は4連敗を喫することとなった。
3連敗中のホーム柏は前節鹿島戦から先発3人を入れ替え、FW瀬川祐輔、MF小見洋太、DF杉岡大暉らを先発起用。一方、アウェーのFC東京は前節水戸戦(○5-2)から先発1人を入れ替え、DF大森理生らがスターティングメンバーに名を連ねた。
しかし、43分にFC東京が再びカウンターを発動。自陣からヒアンがPA手前まで運び、PA内左の遠藤へ。ボールを受けた遠藤は対面するDF山之内佑成のタイミングをずらして右足のシュートを放つと、ボールはゴールマウスへと吸い込まれてスコアを1-0とした。
1-0のまま後半を迎えると、15分にFC東京が追加点を奪取する。前線でボールを収めたヒアンからパスを呼び込んだFW佐藤龍之介が左足でフィニッシュ。弾道の低いシュートがファーサイドのネットを揺らし、リードを2点差に広げた。
27分にMF中川敦瑛がPA外からミドルュートを叩き込んで柏が1点差に詰め寄るも、42分にPA内で仕掛けたFW野澤零温がMF原川力のファウルを誘ってFC東京がPKを獲得。キッカーを務めた佐藤がきっちりとゴールを陥れ、FC東京が3-1の勝利を収めて3連勝を飾った。勝ち点3を上積みしたFC東京は、この日敗れた首位・鹿島との勝ち点差を3としている。