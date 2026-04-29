遠藤渓太が先制弾&佐藤龍之介2発のFC東京が3連勝!! 首位・鹿島との勝ち点差は3に…敗れた柏は4連敗

遠藤渓太が先制弾&佐藤龍之介2発のFC東京が3連勝!! 首位・鹿島との勝ち点差は3に…敗れた柏は4連敗