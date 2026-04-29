すでに連休に入っているという方がいらっしゃるかも知れません。みなさん、ゴールデンウィークのご予定は？

【写真を見る】タイパ・コスパのゴールデンウィーク みなさんのご予定は？ 熊本県内で魅力を再発見！

――熊本の街で聞くと

「アパレルなので全部仕事です」

「暇ですね」

「予定は何もない。年取っているから人があまり多いと急げない」

みなさん、理由は様々ですが、予定がないという声も多く聞かれました。

民間企業の調査によりますと、ゴールデンウィーク期間中、旅行に行く予定があるか尋ねたところ、82.2％の人が「予定がない」と回答しています。

その理由について「混雑を避けたい」とか「旅行代金が高い」が多く、効率を重視する「タイパ（タイムパフォーマンス）」と費用対効果の「コスパ（コストパフォーマンス）」がキーワードになっているようです。

タイパとコスパの両方を叶える場所はどこなのか！

まずは熊本県南部の「あの町」へ行ってきました。

記者「芦北と言えば海！…ではなく、お邪魔するのはこちら」

八代海を望む高台にある『芦北海浜総合公園』は熊本市内から車で約1時間30分の距離です。

高低差を生かした「ローラーリュージュ」

目玉はニュージーランド生まれのスポーツ「ローラーリュージュ」です。

高台の高低差を生かしたアクティビティで、体感速度は60キロ程になることもあるそうです。

九州で体験できるのはここだけだといいます。

記者が実際に乗ってみると…。

記者「けっこう下る！いやーうわースピードが結構出てる！」

八代海に向かって滑り降りる感覚は、この場所ならではの体験です。気になる利用料金は高校生以上600円、中学生以下が400円とお手頃です。

施設内にはスケートパークもあります。

シューズなどの貸出もあるので、初心者でも気軽に楽しめます。

他にも幼い子どもが遊べる遊具やドッグランなど、家族みんなで過ごせそうです。

今年のゴールデンウィークは最大12連休も可能な中、天気も気になります。

特に前半は低気圧や前線の影響を受けやすく曇りや雨の日もあるようです。

そんな日におすすめなのが『こども本の森 熊本』です。

まず、出迎えてくれるのが高さ6ｍ超えの巨大本棚にずらりと並んだ本、その数なんと1万冊です。

本に囲まれる幸せ！

世代を超えて読み継がれている本が並び、子どもはもちろん大人も心が弾みそう。

小学生「好きな本がいっぱい並んでる」

父親「建物を見るだけでもすごく楽しい気持ちになるし子どもも大人も楽しめる本がたくさんおいてある」

くまモンが目印のこちらのスペースでは、くまモンにメッセージを送ることができます。

他にも、引き出しの中に隠れた本を見つける仕掛けも。

施設は無料で利用でき、公式ホームページで事前予約をすると安心です。

「都会の喧騒から解放されたい」そんな人には

おすすめの場所が熊本市から約2時間の場所にあります。

小国町のわいた温泉郷「豊礼の湯」、その特徴は『ホワイトブルー』の天然温泉です。

塩化ナトリウム物泉を含むお湯は、身体の芯から温めてくれ、湯冷めしにくいと言います。

記者「気持ちがいいですね癒されます」

贅沢なのはお湯だけではありません。

目の前にそびえる「わいた山」などの大自然を一望でき、日頃の疲れを癒してくれそうです。

数に限りはありますが、24時間利用できる家族風呂もあるので時間帯や人混みを気にせずゆっくりと過ごせます。

午前中は比較的空いていることが多いということです。

"地獄蒸し"はいかが？

温泉を利用した人は、約100℃の蒸気で蒸し上げる『地獄蒸し』を食材代だけで楽しめます。

「コスパ」と「タイパ」を叶える熊本県内で魅力を再発見してみるのも良いかもしれません。