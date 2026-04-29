俳優の山田裕貴（35）が29日、都内でTBS、U―NEXT他製作のスペシャルドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌―京都決戦篇―」（U―NEXT独占配信、最終話は5月1日配信）の最終話プレミア上映イベントに出席した。

新撰組の志士らの活躍を描き、最終話終盤には高杉晋作役として北村匠海（28）が登場する。2人は北村の主演映画「東京リベンジャーズ」シリーズで共演。山田は北村が出演にあたり「“東リベの時に助けてもらったので、今度は僕が力を貸します”と言ってくれた」とメッセージを受け取ったことを明かした。「もの凄く信頼できて、肩を預けられる存在。彼がやってくれることで（綾野）剛さんが芹沢鴨をやってくれて、変化を及ぼしてくれる。北村匠海君が高杉晋作としてその位置にいてくれることで、歳三としても俳優としてももらえる物がたくさんあると思う。これからが楽しみ」と北村への信頼を口にした。

原作は2023年に全36巻をもって完結している。ドラマは3月に「江戸青春篇」がTBSで2夜連続で放送され、京都決戦篇はU―NEXT独占配信されている。4月のU―NEXTのドラマ部門では「ちるらん」シリーズが1、2位を独占している。

山田は「あとは皆さんのたくさんの応援がないと続きはありません。正直に言うとこれで終わりです。匠海っちの出番あれだけじゃ嫌ですよね、足りない。頼むから続編を。皆さんのお力を頼りたいと思います」と続編を心待ちにした。