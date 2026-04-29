◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ 5-3 楽天(29日、ZOZOマリン)

ロッテは井上広大選手が移籍後初ホームランを放ち勝利に貢献しました。

昨年の現役ドラフトで阪神から移籍し、25日に1軍初昇格を果たした井上選手はこの日、「6番・ファースト」で移籍後初のスタメン出場。同点の4回、楽天先発の前田健太投手のスライダーを捉え、レフトスタンドへ勝ち越しの第1号ソロを放ちました。

ヒーローインタビューに呼ばれた井上選手は、ファンの歓声と拍手に「めちゃくちゃ気持ちいいです」と笑顔。

打球角度44°と高く舞い上がった一発に「昨日の風だったらいっていないと思ったんですけど、今日の風なら完璧やろと思いながら走っていました」と振り返ります。

続けて「本当に気持ちよすぎて(気持ちが)ハイになって、グラウンドを1周するのも早かったかなと思います」とダイヤモンドを回っていた瞬間の思いを明かしました。

井上選手の活躍については、サブロー監督も試合後「僕が一番ホッとしています」と、現役ドラフトで獲得した24歳の活躍に胸をなで下ろしました。