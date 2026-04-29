【Evo Legends Live】 4月29日 開催 会場：CLUB CITTA’（神奈川・川崎）

格闘ゲームイベント「Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD」にて、「餓狼伝説 City of the Wolves」で行なわれたLaggia選手 vs GO1選手の対戦は、GO1選手が勝利となった。

本イベントは、格闘ゲーム界の生ける伝説ウメハラ選手と、現在最強選手のひとりとして名が挙がるMenaRD選手の10先が行なわれる格闘ゲームの一大イベント。そのアンダーカードとして、「餓狼伝説 City of the Wolves」でのLaggia選手 vs GO1選手と「TEKKEN 8」でのArslan Ash選手 vs chikurin選手の7先も行なわれる。

第1試合として開催されたLaggia選手 vs GO1選手は、SNKの公式世界大会である「SNK World Championship 2025 Finals」の決勝戦で対戦したカード。その際はLaggia選手が勝利し、優勝賞金150万ドル（約2億3000万円）を獲得した。

今回は、互いに6勝で迎えた最終セットが最終ラウンドまでもつれ込む大接戦に。「SNK World Championship 2025 Finals」の雪辱を果たすかのようにGO1選手が勝利した。

【【公式日本語放送】ウメハラ vs MenaRD: Evo Legends Live】