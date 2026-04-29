◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に安田記念の優先出走権）追い切り＝４月２９日、美浦トレセン

るダノンセンチュリー（牡４歳、美浦・萩原清厩舎、父フィエールマン）が最終追い切りを行い、３連勝中の勢いを感じさせる軽快な脚さばきを披露した。

美浦・Ｗコースでヘリオトロープ（４歳２勝クラス）を１馬身半追走。道中は制御が利き集中力も十分。最後の直線では外へと進路を取ると、手綱が動く僚馬に対し、優勢な手応えで並びかけて併入。６ハロン８４秒６―１１秒４をマークした。萩原調教師は「大きく変わった感じはなく順調にきています。馬の後ろに入れて我慢も利いていましたし、直線で外に出してからの脚は悪くなかったです」と評価した。

東京は４戦４勝で、大得意の舞台での重賞初勝利を目指す。トレーナーは「コースは合うと思いますが、距離が詰まる点がどうか。重賞で相手も強くなるので」と慎重な姿勢を崩さない。自慢の切れ味が、初の７ハロン戦で強豪相手に通用するかがポイントになりそうだ。