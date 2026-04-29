◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第１３節 柏１―３ＦＣ東京（２９日・三協Ｆ柏）

ＦＣ東京が３―１で快勝し、３連勝を飾った。この日敗れた首位・鹿島と勝ち点３差に迫った。１９歳のＭＦ佐藤龍之介は２トップの一角で出場し、自身“Ｊ１の舞台”で初の２得点を挙げた。

１―０の後半１５分にＦＷマルセロヒアンからのパスを受け左足で逆サイドへ決めると、同４４分に落ち着いてＰＫを成功させた。「（１点目は）ゴールに持っていく絵が見えていた。（雨で）スリッピーだったので打って良かった。全部の試合で決める気持ちでプレーしている」とうなずいた。

初の２得点に「複数得点を取らないと自分的には活躍した気持ちになれないので、そこはうれしい」と喜んだ。ＰＫの場面ではボールを離さず、「（獲得した）野沢選手はおそらく蹴らないと思うので（笑い）。僕がしっかり握って、（佐藤）恵允選手もこの前ＰＫを蹴ってうまいので、そこで『蹴らせて』と言った」と物おじせずに話した。

チームは９０分決着での３連勝で、首位・鹿島に勝ち点３差に迫った。佐藤龍は「試合前に鹿島が負けた情報は入っていたが、そこでどうこうはなかった。柏に勝ちきることだけを意識していた。前回（０―２）は内容でも上回られてしまったが、今日はたくさんチャンスを作って、３得点生まれたので、そこは評価できる」と冷静に語った。首位を追走する今後のリーグ戦へ「全勝でいくことができれば、自分たちの力で（東の１位を）手繰り寄せることができる。その状況は絶対に離さずにやっていきたい。優勝を目指したい」と見据えた。

日本代表の英国遠征は体調不良もあり、出番がなかった。５月１５日に行われるメンバー発表でのＷ杯代表入りへ「最後、勢いを出したい」と残り試合での猛アピールを誓った。