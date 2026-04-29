2か月ぶりに先発出場した

セレッソ大阪の元日本代表MF香川真司が4月29日、百年構想リーグ・WEST地区第13節ヴィッセル神戸戦（0-0 PK4-2）で2月28日の第4節V・ファーレン長崎戦以来、2か月ぶりの先発出場を飾った。

フル出場でPK勝ちに貢献。PK戦突入前には“心理戦”にも惑わされず「うまく蹴れたと思う」と1番手を務め上げた。

緊張感が漂った。0-0でPKに突入。先攻C大阪の1番手、背番号8がペナルティーエリア付近に立った。だが、相手GK権田修一が主審とC大阪側ゴール裏の大旗の位置について話し合い、ゴールマウスに立たず。香川もゴール裏と直接やりとりした。PK戦がスタートしたのは香川がポジションについてから約2分30秒後。“駆け引き”も物ともせず、圧倒的な経験値で流れを引き寄せた。

「冷静に蹴ることができたかなと思います。（心理的な影響もなく）うまく蹴れたと思います」

その後この日、今季2試合目の先発となったGKキム・ジンヒョンが相手DF永戸勝也のPKをストップ。ベテランの活躍で勝ち点2を手にした。

C大阪は前節サンフレッチェ広島戦から先発11人を変更。システムも今季初めて3バックで臨んだ。香川自身も2か月ぶりの先発ピッチ。ほとんど組んだことのないメンバーとWEST地区首位の神戸と渡り合った。

「特に右側で、武藤（嘉紀）であったり、大迫（勇也）を含めてうまく数的不利を作られることが予想できた。実際チャンスを作られていたんですけど、最後うまく体張ってみんな守っていましたし。失点しなかったのは1つのキーかな、と。あそこで失点していたらどうなったかわからない。どんな形であれ耐え忍んだのは非常にチームに自信も与えたかなと思います」

香川も11人総替えについては「想定していなかった」といい「どういう結果になるかという不安は当然あった」。だが、出場機会の少ない選手を香川らがまとめ上げて手にした勝ち点2。「結果はまだ満足できるものではない」というが、C大阪にとっては大きな1歩となった。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）