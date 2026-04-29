野々村芳和チェアマンは一定の手応え「目指したいものに近い」、Jリーグの裏で開催のクラシエカップ決勝は1万2000人超が来場「凄く大きな良い数字」

野々村芳和チェアマンは一定の手応え「目指したいものに近い」、Jリーグの裏で開催のクラシエカップ決勝は1万2000人超が来場「凄く大きな良い数字」