「毎シーズン感じるのは…」アーセナルがまたしてもシーズン終盤に失速。英国人記者が見解「間違いなく選手たちに伝染している」【現地発】

「毎シーズン感じるのは…」アーセナルがまたしてもシーズン終盤に失速。英国人記者が見解「間違いなく選手たちに伝染している」【現地発】