今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月30日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


ヒマになると余計なことを考えてしまいそう。マメに動き回ろう。

11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


判断力が鈍りがち。苦しいときはいて座の人にSOSすると◎。

10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


目立ちやすい日。それが原因で妬みを買わないように気を付けて。

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


無防備になりがち。財布や定期券は肌身離さず持ち歩こう。

8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


サークル活動をすると◎。人間的に成長するきっかけになるかも。

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


せっかちになり過ぎて周囲が困惑しそう。ペースダウンするのが吉。

6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


渋滞や混雑でイライラ。でも怒ると運気がダウンするので、ぐっとこらえて。

5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


心の中から希望がふつふつと湧いてきそう。まい進してみて。

4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


勝負運あり。思いきった人生の賭けに出てみよう。

3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


ちょっとした買いものに幸運が。100円ショップをのぞいてみて。

2位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


自分に投資したい日。ファッションや勉強は特におすすめ。

1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


広い視野が幸運のカギ。小さなミスは気にしないで。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)