2026年4月30日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
ヒマになると余計なことを考えてしまいそう。マメに動き回ろう。
判断力が鈍りがち。苦しいときはいて座の人にSOSすると◎。
目立ちやすい日。それが原因で妬みを買わないように気を付けて。
無防備になりがち。財布や定期券は肌身離さず持ち歩こう。
サークル活動をすると◎。人間的に成長するきっかけになるかも。
せっかちになり過ぎて周囲が困惑しそう。ペースダウンするのが吉。
渋滞や混雑でイライラ。でも怒ると運気がダウンするので、ぐっとこらえて。
心の中から希望がふつふつと湧いてきそう。まい進してみて。
勝負運あり。思いきった人生の賭けに出てみよう。
ちょっとした買いものに幸運が。100円ショップをのぞいてみて。
自分に投資したい日。ファッションや勉強は特におすすめ。
広い視野が幸運のカギ。小さなミスは気にしないで。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ヒマになると余計なことを考えてしまいそう。マメに動き回ろう。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
判断力が鈍りがち。苦しいときはいて座の人にSOSすると◎。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
目立ちやすい日。それが原因で妬みを買わないように気を付けて。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
無防備になりがち。財布や定期券は肌身離さず持ち歩こう。
8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
サークル活動をすると◎。人間的に成長するきっかけになるかも。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
せっかちになり過ぎて周囲が困惑しそう。ペースダウンするのが吉。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
渋滞や混雑でイライラ。でも怒ると運気がダウンするので、ぐっとこらえて。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
心の中から希望がふつふつと湧いてきそう。まい進してみて。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
勝負運あり。思いきった人生の賭けに出てみよう。
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ちょっとした買いものに幸運が。100円ショップをのぞいてみて。
2位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
自分に投資したい日。ファッションや勉強は特におすすめ。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
広い視野が幸運のカギ。小さなミスは気にしないで。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)