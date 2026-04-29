ゴールデンウイークが始まり、県内の行楽地もにぎわっています。

熊本市動植物園で朝から注目されていた場所が。



■熊本市内から

「きょうからここが見られるとSNSで見たので。天気も良かったので来ようかなと思いました」

■女の子

「（動物を）いっぱい見てきた」



去年11月から工事で閉鎖されていたエリアです。一部が解放され、ゾウやキリンなどの動物が久しぶりに公開されました。





■熊本市内から「どこか遠出するというよりも近場の動植物園に遊びに来たという感じです。ガソリン代が上がったり下がったりしているので、できるだけそのあたりの出費は抑えながら今後の計画を考えたい」中東情勢の悪化によるガソリン価格高騰などの影響で、連休を近場で過ごすという声が多く聞かれました。

上天草市の水族館にも、家族連れなどの姿が。



■鹿児島から

「熊本にきょう泊まって、あした遊んでから鹿児島に帰ります」



■熊本市内から

「移動はほぼ車ですね。子どもたちも車の方がにぎやかにできるかなと」121203～⑤秒「ガソリン代が…その辺は考えながら（移動したい）」



ガソリン代を気にしつつも、イルカとの触れ合いなどの思い出作りを楽しんでいました。





玉名市で行われたのは、赤ちゃんの土俵入りです。毎年恒例の「南大門春まつり」。



■荒尾市から

「泣きもせず笑いもせずどっしりしていました」



中には、緒方太郎キャスターも、カメラを構えてパパの表情。



■緒方太郎キャスター

「健やかな成長を祈ります。大事な思い出ができました」



子どもたちの健やかな成長を祈りつつ、大型連休が幕を開けました！

