見くびれない“BTSパワー”！芸能事務所HYBE、第1四半期史上最高売上の約750億円を記録

ボーイズグループBTSを擁する芸能事務所HYBEが、エンターテインメント業界の伝統的なオフシーズンいう限界を軽々と超え、第1四半期基準で史上最高の業績を達成した。

BTSのカムバックの成功と、恐ろしい成長の勢いを見せる新人アーティストたちの幅広い活躍が合わさった結果だ。

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4月29日、HYBEの2026年第1四半期連結基準の売上高は6983億ウォン（約750億円）と集計された。

これは、これまでの第1四半期最高額であった前年同期（5006億ウォン、約540億円）に比べて、実に40％も増加した数値だ。

特に、アルバム、公演、広告などの“直接参加型売上”が前年比25％成長した4037億ウォン（約440億円）を記録し、全体の業績の向上を大きな要因となった。

なかでも、フィジカルアルバム（音盤）・音源部門の売上は、前年同期比99％急増した2715億ウォン（約290億円）に達した。これはK-POP史において、類を見ない音盤の成果が続いた2023年4四半期（2762億ウォン、約300億円）に匹敵する圧倒的な額だ。

このような爆発的なアルバム売上の中心には、BTSがいる。BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』は、リリース初日だけで398万枚売れた。海外の音楽データ分析企業「ルミネイト」によると、『ARIRANG』のアナログ盤は、1週間で20万8000枚売れ、1991年の集計開始以来、グループ部門の最高週間アルバムセールスを更新した。

（写真提供＝OSEN）BTS

ベテランアーティストと新人グループの活躍も、売上増加を後押しした。ボーイズグループENHYPENは、7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』で4度目の“ダブルミリオンセラー”を達成した。

また、ガールズグループKATSEYEは、Spotifyの月間リスナー数が3200万人を突破し、全世界のガールズグループ最高数値を記録。2枚のアルバムを合算した累計セールスは、100万枚を優に超えた。

そして、新人ボーイズグループCORTISも1stミニアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』で累計アルバムセールス200万枚を突破し、K-POPグループのデビューアルバム最多セールスの新記録を樹立した。

グッズおよびライセンス、コンテンツ、ファンクラブなどを含む“間接参加型売上”は、前年同期比66％と大幅に増加した2947億ウォン（約320億円）を記録した。

（写真＝HYBE）

BTSのワールドツアー関連商品およびファンクラブ先行販売の需要が急増し、収益上昇に大きく寄与した。ファンプラットフォームWeverseもまた、第1四半期の月間アクティブユーザー数が前四半期比20％増の1337万人を記録。ローンチ以来の最高値を更新し、強固な競争力を証明した。

なお、HYBEの2026年第1四半期の実質的な事業成果を反映した調整営業利益は、585億ウォン（約60億円、営業利益率8.4％）と集計された。

ただし、調整前の営業利益については、最大株主が役員の成果給の財源として株式を贈与した2550億ウォン（約275億円）が、会計上一時的な費用として一括認識されたため、表面上は赤字となった。これは、会社の実際の純資産に影響のない、会計基準上の処理だ。

なお、HYBEは第2四半期もボーイズグループTOMORROW X TOGETHER、TWS、CORTIS、ガールズグループLE SSERAFIM、ILLITなど、HYBE傘下レーベルのアーティストのカムバック、そしてBTSのワールドツアーの実績が本格的に反映されることに伴い、売上と利益ともにさらに急な右肩上がりの曲線を描く見通しだ。

（記事提供＝OSEN）