◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―２阪神（２９日・神宮）

阪神・高橋遥人投手が被安打３の完封と圧巻の内容で、今季３勝目を挙げた。４月までの３度のシャットアウトは１９４３年の若林忠志以来、８３年ぶり。「本当にうれしいんですけど、できすぎです」と照れ笑いを浮かべたが、この快投を予言（？）した解説者がいた。

スポーツ報知評論家の金村義明氏は高橋が１２日の中日戦（バンテリンドーム）で２度目の完封を成し遂げた直後の１３日放送のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」で「けた違い。余裕やもんな。はっきり言いますよ。沢村賞決定やな」と太鼓判を押していた。

さらに金村氏は２７日放送の同番組でも自身の発言が「時期尚早」とファンの間で話題になったことを触れ「まだ言い続けるよ。そんなもん対抗馬おらへんで。沢村賞ほぼ決定や」と繰り返し、２９日の登板での３完封目についても「その可能性は多いにあると思う。ヤクルトもバイオリズム的によう頑張ってたけど、下降線やから」と力説していたが、まさに現実となった。