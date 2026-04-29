【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

京商は5月16日、17日に行われる「第64回静岡ホビーショー」での出展情報を公開した。

注目商品としてRCカー「1/10 EP 4WD KC10 シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ 1」や、レジンミニカー「京商 サムライ 1/12 トヨタ スープラ ターボ"Fast & Furious"」、「京商 サムライ 1/12ダッジ チャージャー"Fast & Furious"」といった商品があげられているほか、新製品紹介のMCも発表している。

イベントではMCが活躍

「1/10 EP 4WD KC10 シリーズ レディセット トヨタ ランドクルーザー 60 ボディタイプ 1」、5月発売予定、価格は74,800円

「京商 サムライ 1/12 トヨタ スープラ ターボ"Fast & Furious"」、5月発売予定、価格は価格は53,900円

「京商 サムライ 1/12ダッジ チャージャー"Fast & Furious"」発売日未定、価格は53,900円