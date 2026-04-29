麻生久美子が考える”過保護”。「子どもの人生を生きるようなやり方はしたくないんです」

「自分の選択を愛せる人生を送ってほしいです」

あなたがそう言われたらどう思うだろうか。

この言葉は、波瑠さんと麻生久美子さんW主演のドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中にー（以下、月夜行路）』（日本テレビ系水曜夜10時〜）で、波瑠さん演じる文学オタクのバーのママ・野宮ルナが麻生久美子さん演じる専業主婦の沢辻涼子にかけたものだ。

涼子は大学生の娘と高校生の息子、そして大手出版社の文芸部長の夫との4人家族。家族を最優先にして生きてきたが、子どもに軽んじられ、夫は浮気をしているようで、涼子はため息ばかり。そんな中でルナと知り合い、ルナの導きで涼子の元カレを探す旅に出る。旅先で遭遇する事件を、ルナの観察眼と文学的思考で解決しているミステリーでもあり、二人が旅をすることで成長するロードムービーでもある、「文学ロードミステリー」なのだ。原作は秋吉理香子さんの同名小説で、『最愛』『わたし定時で帰ります』などで知られる清水友佳子さんが脚本をつとめる。

涼子役を演じる麻生久美子さんは、自身も2児の母。インタビュー第1回は、子育ての話を聞いた。前編では初めての出産のとき、誰の助けも断って頑張っていたら、救急車で運ばれ「手伝ってもらうことの大切さ」を、後編では、ドラマの涼子のように軽んじられたらどう感じるかを率直に語ってもらった。

第2回は「人生の選択」について聞いている。前編では、高校を卒業してから芸能界に飛び込んだときのこと、そしてすべて自分で決断をしてきた人生について聞いた。後編では「子どもの人生」と「自分らしさ」について聞いていく。

「過保護」とは何か

『月夜行路』で涼子は、ルナ曰く「冬休み」を取り（無理やり取らされ？）、家族から離れた時間を初めて持つが、どうしても子どもたちの食事や生活が気になってしまう。ではそれは「過保護」なのだろうか。麻生さんに「過保護とはどういうことだと思いますか」と聞くと、「うーん、過保護か」と考えながら、こう語った。

麻生：「“過保護”って、子どものために一生懸命いろいろしてあげること、という意味で使われることもあると思います。けれど私はむしろ、“子どもの人生を自分の人生のように生きてしまうこと”もそのひとつなのかなと思っています。

先回りして問題を解決してしまったり、壁にぶつからないようにいろいろ整えてしまったり。そういうことは、私はあまりしたくないんです。

子どもたちには、悩むことも含めて、いろいろ経験してほしいですし、いいことばかりではない経験も含めて、失敗することも大事だと思っています」

人は常に「選択」をして生きている。ラーメンとうどんどちらを食べようかなとか、あそこに行くのに電車がいいかバスがいいかとか、仕事でどちらにしようとか……。

その「選択」が人生にとって大きいものでも小さいものでも、「失敗した」と思うことはあるだろう。ルナの言う「選択を愛する」というのは「選択したから成功した」ではなく、「選択して失敗したらそれごとを受け止める」ということではないだろうか。麻生さんは自然にお子さんたちに、ルナがいうような「選択を愛する」方向に導いているようだ。

特別な時のお弁当はすごく頑張ります

ちなみに、すべて先回りして失敗しないように準備する親のことを、ヘリコプターのように頭上をホバリングして監視し、必要な物資を届けたりすることから、「ヘリコプターペアレンツ」とも言われる。多くの場合は「良かれと思って」先回りしてしまうのだろう。

麻生さんがそうしたくないというのは、前編のインタビューでも語っていた通り、自身がこれまで人生のことは自分で決断してきたこと、そして早くから独り立ちをしてきたということも理由にあるのかもしれない。

しかし独立してすぐに「生活」はできたのだろうか。

麻生：「わりとできたほうかもしれません。子どものころ、母が忙しくて家にいないことも多かったので、自分でやるしかなかったんですよね。だから料理も含めて、生活のことは案外さらっと何でもできたのかもしれません。そういう環境だったからこそ、身についた部分もあると思います」

筆者の場合、いろんな理由から高校生の時から自分でお弁当なども作っていた。おいしそうなお弁当を持ってきている同級生がうらやましかった思いもあり、母親になってから、子どものお弁当はちょっと頑張りたくもなってしまう。そんなことを告げると麻生さんは「わかります！」とこう語った。

麻生：「わかります（笑）。うちも、子どもたちの特別な日のお弁当はすごく頑張ります。帰ってきたら『今日どうだった？ お弁当どうだった？』って聞いちゃいます。友達に“それちょうだい”って言われたとか、いい反応があったって聞くと、やっぱりうれしいですね（笑）」

お弁当どうだった？ と聞く麻生さんの姿が想像できて微笑ましい。

「自分らしくある」ために必要なこと

こうして話を聞いていても、麻生さんがご自身のお子さんたちととても自然にコミュニケーションを取っているんだろうなと想像がつく。麻生さん演じる涼子も、「子どもに軽んじられている」と見えるけれど、決して親子の間にコミュニケーションや愛情がないわけではない。LINEは既読スルーするけれど、電話をかけると出られるときは出るし、話をする。ただ、誕生日に気づかずに「今日はお小遣いの日じゃん」などと言ってしまう。大学生と高校生の子どもたちが「お母さんがいるのは当たり前」と思って甘えているだけなのだろう。

だからこそ、「子どもがすべて」では、「子どもの態度に大きく振り回され、傷つく」ことになってしまうのではないか。「自分のやりたいこともやらずに優先しているにもかかわらず、大切にしてくれない」ことに悲しみを感じるのではないか。ルナが涼子に言う「自分の選択した人生を愛してほしい」とは、自分らしくあっていいというメッセージでもあるのだろう。

では「自分らしく生きるために必要なこと」は何だろうか。

麻生：「まずは、自分が健康でいること。それがいちばんのベースだと思います。あとは月並みかもしれませんが、自分に正直でいることも大事にしています。普段から、本当に自分がやりたいことなのか、嫌だと思っていることを無理してやっていないか、自分に問いかけるようにしています。もちろん、納得できる理由があるなら頑張ることもありますけど、ただ我慢するだけ、ということはあまりしないようにしています。

それから、私は思っていることは基本的に言葉にするタイプです。たぶん、すごくわかりやすい人間だと思います（笑）。空気を悪くしたいわけではないので、少しのことなら自分の中で収めることもありますけど、気になることがあれば、やわらかく伝えるようにはしています。“言い方さえ間違えなければ、伝えていいことはたくさんある”と思っているので、感じよく伝えることは意識しています」

「長期休み」にやりたいこと

今回のドラマは「専業主婦・涼子の初めての長期休み」でもある。麻生さんが今お休みを取るとしたら何をしたいだろう。

麻生：「家事は何もしないで休みたいですね（笑）。あとは家族旅行に行きたいです。ちょうど今も旅行の計画を立てているところなんですよ。そういうときは、私がリーダーになります。夫の仕事の都合もありますし、家族全員の予定を合わせるのはなかなか大変で、犬もいるから、最近は私と子どもたちだけで旅行に行くことも増えました。子どもたちとの旅行は、本当に楽しいです。それと、休みたいときはちゃんと休むこと。その大切さは、あの出来事を経験してから強く思うようになりました。今日はもう外食にしよう、とか、そういうふうに力を抜くことも、わりと自然にできるようになりました」

第1回のインタビュー前編で語っていた「半年一切休まなかったら救急車を呼ぶことになった」事件。このとき麻生さんは「ひとりで頑張ることは無理」と学んだという。

自分らしくあるためにまず必要なのは「健康」。その健康は、肉体だけではなく、心の健康もそうなのだろう。

『月夜行路』の涼子は、1話ではため息を18回ついていた。そんな状況からどのように自分の選択を愛せるようになっていくのか。心が元気になっていくのか。楽しみに見守りたい。

麻生久美子（あそう・くみこ）

1978年6月17日生まれ。1995年、映画『BAD GUY BEACH』でデビュー。1999年『カンゾー先生』では、日本アカデミー賞新人賞とともに最優秀助演女優賞をはじめ、多くの賞を受賞。2001年『贅沢な骨』では日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞。以降ドラマ『時効警察』シリーズ（2006、2007、2019）、『MIU404』（2020）『オリバーな犬』シリーズ（2021、2022、2025年は映画化）、『おむすび』（2024〜2025）、映画『回路』（2000）『インスタント沼』『夕凪の街 桜の国』（2007）『モテキ』（2011）『とんび』（2022）『海辺へ行く道』（2025）ほか舞台やCMも多く出演。『月夜行路』が最新のW主演作となる。

『月夜行路 ―答えは名作の中にー』

仕事漬けの夫と反抗期の子どもたちに軽んじられる専業主婦・沢辻涼子。45歳の誕生日の日、偶然出会ったのは小説家志望で文学オタクのバーのママ・野宮ルナ。見事な洞察力を見せるルナと、なぜか涼子の元カレ探しの旅に大阪へ行くことに。そこで殺人事件に遭遇すると、ルナが文学作品から謎を解き明かしていく。笑って泣ける痛快文学ロードミステリー。日本テレビ系 水曜夜10時〜

インタビュー・文／新町真弓（FRaUweb）

【2回前編】麻生久美子に聞く人生。「芸能界に入る選択も自分でしてきたからこそ、子どもたちには自分たちで選択してほしい」