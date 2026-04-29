MSG×UMBRO新作コラボ♡夏コーデを格上げする注目3型

ストリートブランドMSGとスポーツブランドUMBROのコラボコレクションが、2026年4月24日(金)12時よりZOZOTOWNにて発売スタート♡人気アイテムにスポーティな要素を取り入れた全3型が登場し、夏のスタイリングに新鮮なアクセントをプラス。トレンド感と着回し力を兼ね備えた注目ラインナップです♪

スポーティ×ストリートの新定番



今回のコレクションは、MSGならではのストリート感にUMBROのスポーティなエッセンスを掛け合わせた特別なデザイン。

Wネームならではのロゴ使いやディテールが、コーディネートに程よい存在感をプラスします。

カジュアルながらも今っぽさをしっかり押さえたアイテムは、シンプルな着こなしでも一気におしゃれ度を引き上げてくれるのが魅力です。

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全3型で叶える夏の旬コーデ

MSG×UMBRO Game Sweat T-shirt

価格：9,900円(税込)

MSG×UMBRO Game Sweat Pants

価格：12,650円(税込)

MSG×UMBRO Emblem Logo Cap

価格：7,700円(税込)

※カラー・サイズ展開の詳細はZOZOTOWN販売ページをご確認ください。

セットアップでの着用はもちろん、それぞれ単品でもコーデの主役として活躍。キャップをプラスすれば、より旬なストリートスタイルが完成します♪

今季マストなコラボに注目♡

MSG×UMBROのコラボは、トレンド感と着回し力を兼ね備えたこの夏の注目アイテム♡ラフに着こなすだけで、こなれた印象を叶えてくれるのも嬉しいポイントです。ワードローブに取り入れて、いつものコーデをアップデートしてみてはいかがでしょうか♪