北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして警察に事情を聴かれている男性職員が、「営業時間外の夜間に遺棄した」という趣旨の話をしていることがわかりました。

本来なら、29日に夏の営業が始まるはずだった旭山動物園は、開園を来月1日に延期しました。

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旭川市民「せっかくの休みで楽しみだったが、少し残念。また楽しみにゴールデンウイーク中に来たい」

妻の遺体を遺棄したとして警察に任意で事情を聴かれているのは、旭山動物園の男性職員です。

捜査関係者によりますと、男性は「焼却炉に遺体を遺棄した」「数時間かけて燃やした」という趣旨の話をしていて、殺害もほのめかしているということです。

その後の取材で、男性が「動物園の営業時間外の夜間に遺棄した」という趣旨の話をしていることがわかりました。

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旭川市は、捜査の展開によっては一部閉鎖などもありうるとして理解を呼びかけています。