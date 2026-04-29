4月30日（木）の近畿地方は、広い範囲で雨に。午後を中心に傘の出番となりそうです。

前線を伴う低気圧が、発達しながら南海上を進み、5月1日（金）にかけて近畿の南岸を通過するでしょう。このため、木曜は天気が下り坂で、南部は朝から雨の所が多くなりそうです。中部や北部も昼頃からは雨が降りだし、夜にかけて本降りの所が多くなるでしょう。夜遅くは南部で雷を伴った非常に激しい雨の所がありそうです。出かけるときは降っていなくても、傘を忘れずにお持ちください。

朝の最低気温は10～14℃くらいで、前日より低くなるでしょう。日中はほとんど気温が上がらず、最高気温でも16～18℃くらいの所が多い予想です。雨でヒンヤリしますので、昼間でも上着が必要です。

雨は金曜にかけて続き、大雨や荒れた天気のおそれがあります。和歌山県や徳島県では、大雨警報が発表される可能性もあります。雨の降り方や強風に十分注意をしてください。

2日（土）はお出かけ日和で、日ざしが暑いくらいになりそうです。3日（日・祝）から4日（月・祝）は再び広く天気が崩れ、5日（火・祝）から6日（水・振休）は晴れ間が戻る見通しです。