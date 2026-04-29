明治安田J2J3百年構想リーグアルビレックス新潟は29日、カターレ富山と対戦。アウェイ富山に駆けつけたサポーターに勝利を届けたいところでしたが、2-0で敗れました。

3連勝を狙う4位アルビは、6連勝中と勢いに乗る2位・富山と対戦。



試合開始わずか40秒で前節ゴールを決めた若月がシュートを放ち、駆けつけたサポーターを沸かせると・・・



今度はモラエスがカウンターから仕掛けます。ここはシュートまでつなげられませんでしたが前半21分にはそのモラエスが今度はシュート！果敢に富山ゴールに迫ります。



しかしチャンスを決め切れずにいると前半38分でした。ペナルティエリア手前から富山・布施谷に先制ゴールを決められてしまいます。



なんとしても追いつきたいアルビは後半10分に途中出場の笠井がドリブルで切り込みシュート！後半24分にはモラエスがフェイントからボールを前に運び強烈なシュートを放ちますが・・・ゴールが遠かったアルビ。



後半32分には富山・坪井に追加点を奪われそのまま試合終了。2－0で敗れ、連勝は2でストップです。