【J2・J3百年構想リーグ】アルビ連勝は2でストップ 得点奪えず2失点 お隣富山に2－0で敗れる
明治安田J2J3百年構想リーグアルビレックス新潟は29日、カターレ富山と対戦。アウェイ富山に駆けつけたサポーターに勝利を届けたいところでしたが、2-0で敗れました。
3連勝を狙う4位アルビは、6連勝中と勢いに乗る2位・富山と対戦。
試合開始わずか40秒で前節ゴールを決めた若月がシュートを放ち、駆けつけたサポーターを沸かせると・・・
今度はモラエスがカウンターから仕掛けます。ここはシュートまでつなげられませんでしたが前半21分にはそのモラエスが今度はシュート！果敢に富山ゴールに迫ります。
しかしチャンスを決め切れずにいると前半38分でした。ペナルティエリア手前から富山・布施谷に先制ゴールを決められてしまいます。
なんとしても追いつきたいアルビは後半10分に途中出場の笠井がドリブルで切り込みシュート！後半24分にはモラエスがフェイントからボールを前に運び強烈なシュートを放ちますが・・・ゴールが遠かったアルビ。
後半32分には富山・坪井に追加点を奪われそのまま試合終了。2－0で敗れ、連勝は2でストップです。