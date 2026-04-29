ロックバンド「BARBEE BOYS 4 PEACE」の杏子（65）が29日、横浜BUNTAIで開催された、SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」に出演した。

BARBEE BOYSは25年12月、男性ボーカルKONTAが不慮の事故による四肢の完全まひを発表。この日、寺田恵子（62）がKONTA役の「KEIKONTA」として、同バンド代表曲「目を閉じておいでよ」を歌った。

「今日のBUNTAIもめちゃめちゃ盛り上がっているけど、NAONも今回で20回目。続けることは素晴らしいけど、大変なこと」とすると、「チームSHOW−YAにありがとう！」と感謝を示した。その上で、「受け止めてくれる人がいるからライブは最高でございますわよ！」と叫んだ。

ソロ曲「Welcome to the Nightmare」、「ドキドキですよ！」としながら、この日配信開始の新作アニメーション「サイボーグ009ネメシス」の主題歌「誰がために」を初披露した。

同フェスは87年、「NAONのYAON」として、東京・日比谷野外音楽堂でスタート。通算20回目となる今回は日比谷野音が改修となり、会場を横浜BUNTAIに移して「NAONのBUNTAI」として初開催となった。