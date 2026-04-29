上田市の美術館「無言館」で今年も成人式が行われ、県内外からの19人が出席しました。戦没画学生の絵を29年間守り続ける館主が、新成人に伝えたこととは？



新緑の中で行われた上田市の美術館「無言館」の成人式。第二次大戦で亡くなった画学生の作品を収蔵・展示する無言館では、2003年から成人式を企画していて、 24回目の今年は県内外から19人の新成人が出席しました。



ゲストは、戦争と若者に関する著書がある社会学者の古市憲寿さん。新成人一人ずつに直筆の手紙を手渡しました。





開館から29年、画学生の絵を守りながら館主を務める窪島誠一郎さん。今、新成人に伝えたかったのは…。窪島誠一郎さん「84歳のおじいさんになっても迷っています。AIやSNSでは答えは探すのは簡単ですけれど、問い掛けを探すのは大変です。皆さん、自分を問うてください。そして、84のジジイが言います。永遠に答えは出ません。迷うのが人生です。頑張って迷いましょう」丸山珠礼さん(20)「問い続けることが大切だよっていうお話があったと思うんですけど、今自分自身すごく迷い続けているんですけど、それに安心して生きていっていいんだなと思いました」河西俊太朗さん(20)「頑張って迷ってほしい。でも、答えは出ないというふうにおっしゃっていて、もがきながらでも迷って迷って最終的に満足できたら、そんな人生を送りたいなって」迷うことは、自分を問うこと。戦没画学生の絵と向き合う新成人たちは、迷いながらの一歩を踏み出しました。