ロックシンガー相川七瀬（51）が29日、神奈川・横浜BUNTAIで開催された、SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」に出演した。

「Sweet Emotion」を歌い終えると「元気ですか！」と呼びかけた。「野音からBUNTAIに引っ越して、横浜は私のホームなのであっためたいと思います。準備はいいかい！」と会場をあおった。

土屋アンナ（42）の南米ツアー報告を受け、「私も自分の曲がブラジルの盆踊りで歌ってくれていて、いってきましたよ！」とした。そのMC後は「ワッショイ！」、ブラジルの盆踊りで盛り上がっている「夢見る少女がいられない」を続けた。後者のサビは会場の大合唱となった。

寺田恵子（62）は「毎年ありがとうね！」と言い、「復活後は毎年出てくれて、毎年盛り上げてくれている」と感謝を述べた。

今年はデビュー30周年。「11月2日、日本武道館でファイナル。ギターは織田哲郎と、マーティー・フリードマンです！」とアピールした。

ブラジルでの現象を受けた相川の「メタルは世界平和！ ロックは腐らない」に会場は大歓声をおくった。

同フェスは87年、「NAONのYAON」として、東京・日比谷野外音楽堂でスタート。通算20回目となる今回は日比谷野音が改修となり、会場を横浜BUNTAIに移して「NAONのBUNTAI」として初開催となった。