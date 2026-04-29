【百年構想リーグ】J3カマタマーレ讃岐 屋島レクザムフィールドでツエーゲン金沢と対戦【香川】
J2・J3百年構想リーグWEST‐Aのカマタマーレ讃岐は、高松市の屋島レクザムフィールドでツエーゲン金沢を迎え撃ちました。
祝日開催となったきょう（29日）のゲーム。屋島では過去最多の4,381人のサポーターが応援に駆けつけました。
（カマタマーレ讃岐のサポーター）
「ここ（屋島）で勝ったことがないので勝ちたい」
「勝ちます！頑張ります！」
「（淺田）選手。アンダー18の時から応援しているので是非決めてもらいたい」
「4度目の正直」
「屋島で勝つ！」
（坂俊介記者）
「屋島での過去3度の試合では、未だゴールも勝利もないカマタマーレ讃岐。高松の地でサポーターの応援を背に初勝利を目指します」
試合は前半からカマタマーレが積極的にゴールを狙います。裏に抜け出した佐野選手のシュートは惜しくも枠の外。右サイドからのクロスにあわせた村上選手のシュートも相手のブロックに阻まれます。
スピードで勝る讃岐は前半、金沢にほぼチャンスを与えず試合の主導権を握りますが、なかなかゴールを割ることができません。すると後半17分、金沢はクロスからパトリック選手のこのヘディングシュート。金沢がワンチャンスをものにし、リードします。
その後も果敢に攻める讃岐でしたが、最後までゴールを奪うことができず、0ー1で試合終了。屋島での初ゴール、初勝利はまたもお預けとなりました。
カマタマーレ讃岐は次節アウェーで新潟と対戦します。