J2・J3百年構想リーグWEST‐Aのカマタマーレ讃岐は、高松市の屋島レクザムフィールドでツエーゲン金沢を迎え撃ちました。

祝日開催となったきょう（29日）のゲーム。屋島では過去最多の4,381人のサポーターが応援に駆けつけました。

（カマタマーレ讃岐のサポーター）

「ここ（屋島）で勝ったことがないので勝ちたい」

「勝ちます！頑張ります！」

「（淺田）選手。アンダー18の時から応援しているので是非決めてもらいたい」

「4度目の正直」

「屋島で勝つ！」

（坂俊介記者）

「屋島での過去3度の試合では、未だゴールも勝利もないカマタマーレ讃岐。高松の地でサポーターの応援を背に初勝利を目指します」

試合は前半からカマタマーレが積極的にゴールを狙います。裏に抜け出した佐野選手のシュートは惜しくも枠の外。右サイドからのクロスにあわせた村上選手のシュートも相手のブロックに阻まれます。

スピードで勝る讃岐は前半、金沢にほぼチャンスを与えず試合の主導権を握りますが、なかなかゴールを割ることができません。すると後半17分、金沢はクロスからパトリック選手のこのヘディングシュート。金沢がワンチャンスをものにし、リードします。

その後も果敢に攻める讃岐でしたが、最後までゴールを奪うことができず、0ー1で試合終了。屋島での初ゴール、初勝利はまたもお預けとなりました。

カマタマーレ讃岐は次節アウェーで新潟と対戦します。