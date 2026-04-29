きょうから大型連休という人も多いのではないでしょうか。上山市で、春のお出かけにぴったり！思わず写真をたくさん撮りたくなる行楽スポットを取材しました！

【写真を見る】GWのお出かけ情報 菜の花畑の映えスポットに注目「ヴェンテンガルテン」で春をめいっぱい楽しもう（山形・上山市）

大塚美咲アナウンサー「県道51号です。見えてきました！道路脇に広がるのが、鮮やかな菜の花畑です」





上山市のJR茂吉記念館前駅近く。県道沿いで一際目を引くのが、SNSなどで毎年話題を呼んでいる菜の花畑です。





その名も、「ヴェンテンガルテン」。地区の名前「弁天」とドイツ語で「農園」という意味の「ガルテン」を掛け合わせて名付けられました。

■菜の花をいろいろな角度で！





辺り一面を鮮やかな黄色で覆いつくすヴェンテンガルテンには、菜の花をいろいろな角度で楽しめる仕掛けが至る所に！





右も左も美しい菜の花に囲まれ、まるで迷路を探検しているような気分が味わえる細道に…

こちらは、SNS映え間違いなしのフォトスポット！設置されたスタンドにスマートフォンをセットし、ハート型の花輪の中に入れば…ぴったりの画角でベストショットを収めることができます！





さらに、奥に進むと…



大塚美咲アナウンサー「近くで見る菜の花もきれいなんですが、こちらの階段を登っていくと、天望スペースから菜の花畑を一望することができるんです。眼下に広がる黄色い絨毯、美しいですね」



きょうはあいにくの天気となりましたが、色鮮やかな菜の花が、訪れた人の心を晴れやかにしてくれたようです。

■訪れた人は





長井市から「なんかちょっと美しい。黄色くて、ぽつぽつがかわいい」

訪れた人「あんまり、花畑とか来たことがないので、新鮮です」

米沢市から「TikTokで見て（来た）。きれいで温かい気持ちになります。自然でとてもかわいいです、花が」





菜の花は5月上旬まで楽しめそう。ゴールデンウィークのお出かけにいかが？