「Ｗ杯に絶対連れて行け」FC東京の19歳日本代表が２戦連発！ 決勝弾含む２発にSNS熱狂「凄まじすぎる」「絶好調」
日本代表の若き逸材が目に見える結果を残した。
FC東京は４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で柏レイソルと敵地で対戦。３−１で勝利した。
この一戦でヒーローとなったのが、FC東京のMF佐藤龍之介だ。
まずは１点のリードで迎えた60分、ペナルティエリア付近でマルセロ・ヒアンからのパスに反応すると、丁寧なファーストタッチから左足を一閃。鋭いシュートをゴール右に流し込む。さらに89分には、野澤零温がボックス内で倒されて得たPKでキッカーを務め、冷静にゴール右上に決めてみせた。
前節の水戸ホーリーホック戦（５−２）でも得点を挙げた19歳のアタッカーは、これで２戦連発。SNS上では「ワンチャン日本代表入りあるぞ」「日本の若き至宝」「絶好調」「覚醒」「凄まじすぎる」「もうワールドカップ行ってこい」「Ｗ杯に絶対連れて行け」などの声が上がっている。
これで佐藤は今季のゴール数を５に伸ばし、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー入りへのアピールに成功した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】FC東京の19歳が躍動！ 正確ショット＆神コースPK弾の２発！
FC東京は４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で柏レイソルと敵地で対戦。３−１で勝利した。
この一戦でヒーローとなったのが、FC東京のMF佐藤龍之介だ。
まずは１点のリードで迎えた60分、ペナルティエリア付近でマルセロ・ヒアンからのパスに反応すると、丁寧なファーストタッチから左足を一閃。鋭いシュートをゴール右に流し込む。さらに89分には、野澤零温がボックス内で倒されて得たPKでキッカーを務め、冷静にゴール右上に決めてみせた。
前節の水戸ホーリーホック戦（５−２）でも得点を挙げた19歳のアタッカーは、これで２戦連発。SNS上では「ワンチャン日本代表入りあるぞ」「日本の若き至宝」「絶好調」「覚醒」「凄まじすぎる」「もうワールドカップ行ってこい」「Ｗ杯に絶対連れて行け」などの声が上がっている。
これで佐藤は今季のゴール数を５に伸ばし、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー入りへのアピールに成功した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】FC東京の19歳が躍動！ 正確ショット＆神コースPK弾の２発！