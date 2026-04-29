今季の得点数を５に伸ばした佐藤。写真：永島裕基

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　日本代表の若き逸材が目に見える結果を残した。

　FC東京は４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で柏レイソルと敵地で対戦。３−１で勝利した。

　この一戦でヒーローとなったのが、FC東京のMF佐藤龍之介だ。

　まずは１点のリードで迎えた60分、ペナルティエリア付近でマルセロ・ヒアンからのパスに反応すると、丁寧なファーストタッチから左足を一閃。鋭いシュートをゴール右に流し込む。さらに89分には、野澤零温がボックス内で倒されて得たPKでキッカーを務め、冷静にゴール右上に決めてみせた。
 
　前節の水戸ホーリーホック戦（５−２）でも得点を挙げた19歳のアタッカーは、これで２戦連発。SNS上では「ワンチャン日本代表入りあるぞ」「日本の若き至宝」「絶好調」「覚醒」「凄まじすぎる」「もうワールドカップ行ってこい」「Ｗ杯に絶対連れて行け」などの声が上がっている。

　これで佐藤は今季のゴール数を５に伸ばし、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー入りへのアピールに成功した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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