30日は貴重な日差し＆この時期らしい暖かさに【これからの天気(4月29日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
30日(木)は、過ごしやすい穏やかな天気になりそうです。
◆警報・注意報
現在、下越の広い範囲に霜注意報が発表されています。
◆4月30日(木)天気
・上越地方
今日とは一転して、晴れる時間が長くなるでしょう。
最高気温は17～20℃の予想で、この時期らしい暖かさになりそうです。
・中越地方
ときおり雲が広がりますが、晴れ間もあるでしょう。
やや空気が乾燥しますので火の取り扱いに注意が必要です。
最高気温は19℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は各地で20℃を超える見込みです。
風も弱く、快適な陽気になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝晩は雲が広がりやすいものの、日中はよく晴れるでしょう。
昼間は今日より暖かくなりますが、朝晩は霜が降りる冷え込むところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
青空が広がるでしょう。
放射冷却で朝はグッと冷えそうです。
一方、日中の気温は20℃くらいまで上がるところが多く寒暖差が大きくなるでしょう。
◆風と波
30日(木)は、下越で次第に風がやや強く吹くでしょう。
波の高さは、各海域とも0.5mの予想です。
◆週間予報
5月1日(金)は各地で雨が降り、断続的に雨脚が強まるでしょう。風も強まって、荒れた天気になるところがありそうです。その後、来週5日(火)ごろまでは曇りや雨のスッキリしない天気が続くでしょう。
5月1日(金)からしばらく天気がぐずつきそうです。30日(木)の日差しを有効にお使いください。
30日(木)は、過ごしやすい穏やかな天気になりそうです。
◆警報・注意報
現在、下越の広い範囲に霜注意報が発表されています。
◆4月30日(木)天気
・上越地方
今日とは一転して、晴れる時間が長くなるでしょう。
最高気温は17～20℃の予想で、この時期らしい暖かさになりそうです。
・中越地方
ときおり雲が広がりますが、晴れ間もあるでしょう。
やや空気が乾燥しますので火の取り扱いに注意が必要です。
最高気温は19℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は各地で20℃を超える見込みです。
風も弱く、快適な陽気になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝晩は雲が広がりやすいものの、日中はよく晴れるでしょう。
昼間は今日より暖かくなりますが、朝晩は霜が降りる冷え込むところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
青空が広がるでしょう。
放射冷却で朝はグッと冷えそうです。
一方、日中の気温は20℃くらいまで上がるところが多く寒暖差が大きくなるでしょう。
◆風と波
30日(木)は、下越で次第に風がやや強く吹くでしょう。
波の高さは、各海域とも0.5mの予想です。
◆週間予報
5月1日(金)は各地で雨が降り、断続的に雨脚が強まるでしょう。風も強まって、荒れた天気になるところがありそうです。その後、来週5日(火)ごろまでは曇りや雨のスッキリしない天気が続くでしょう。
5月1日(金)からしばらく天気がぐずつきそうです。30日(木)の日差しを有効にお使いください。