これからの気象情報です。

30日(木)は、過ごしやすい穏やかな天気になりそうです。



◆警報・注意報

現在、下越の広い範囲に霜注意報が発表されています。



◆4月30日(木)天気

・上越地方

今日とは一転して、晴れる時間が長くなるでしょう。

最高気温は17～20℃の予想で、この時期らしい暖かさになりそうです。



・中越地方

ときおり雲が広がりますが、晴れ間もあるでしょう。

やや空気が乾燥しますので火の取り扱いに注意が必要です。

最高気温は19℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

朝から日差しがたっぷり届くでしょう。

最高気温は各地で20℃を超える見込みです。

風も弱く、快適な陽気になりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝晩は雲が広がりやすいものの、日中はよく晴れるでしょう。

昼間は今日より暖かくなりますが、朝晩は霜が降りる冷え込むところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

青空が広がるでしょう。

放射冷却で朝はグッと冷えそうです。

一方、日中の気温は20℃くらいまで上がるところが多く寒暖差が大きくなるでしょう。



◆風と波

30日(木)は、下越で次第に風がやや強く吹くでしょう。

波の高さは、各海域とも0.5mの予想です。



◆週間予報

5月1日(金)は各地で雨が降り、断続的に雨脚が強まるでしょう。風も強まって、荒れた天気になるところがありそうです。その後、来週5日(火)ごろまでは曇りや雨のスッキリしない天気が続くでしょう。



5月1日(金)からしばらく天気がぐずつきそうです。30日(木)の日差しを有効にお使いください。