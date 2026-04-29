元卓球女子日本代表で五輪メダリストの平野早矢香さん（41）が、28日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、愛娘について語った。

同局では、5月2日に開幕する卓球世界選手権ロンドン大会を放送する。また平野さんは、水谷隼氏ととも4月スタートの同局卓球番組「〜絶対届く、金メダル。〜卓球PROJECT2028」のMCを務める。

12年ロンドン五輪の女子団体で銀メダルを獲得し、16年に引退。21年に同い年の一般男性との結婚を発表し、22年には第1子女児を出産した。

五輪メダリストの血を引く愛娘には、「卓球をさせたくないと思っていて、ラケットとボールは隠している」と意外な事実を打ち明けた。

「結構小さいころから親子セットでじゃないですけど、ご両親が指導することも多いじゃないですか。それでうまくいくイメージが湧かないんですよ」というのが、その理由だという。

現役時代は相手を威圧するプレースタイルから、「卓球の鬼」の異名を取った平野さん。「私が教える、鬼コーチになる、娘が嫌がる、誰かに預ける、預けたコーチの違うところが気になる、モヤモヤする、うまくいかない…全部悪いイメージしか湧かないんですよ」。順序立てて最悪の結末を説明し、「絶対そうなるって分かっているので」と予想していた。