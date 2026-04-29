北村総一朗、“ブログ休載”を発表「身勝手ながら、一身上の都合により…」「皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます」
俳優の北村総一朗（90）が22日、自身のブログを更新。ブログでの発信を休むことを発表した。
【近影あり】「皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます」北村総一朗、“ブログ休載”を発表
北村は「ブログ仲間の皆様へ。」と題し、「身勝手ながら、一身上の都合によりブログ発信を、暫く休ませていただきます」と報告。「これ迄長きに渡り拙文を拝読いただき感謝申し上げます」と読者に感謝し、「皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます」としながら「ヒョッコリ戻ってくるつもりです。有り難うございました」と伝えた。
また、追伸として「芝居好きの仲間の会の名称が決まったようです。「ザ・ホッジポッジ」（ごちゃ混ぜ、寄せ集め）です」「この名称はあくまで何か上演する場合にのみ使用され，普段の集団行動は「お芝居中毒の人のための互助会」だそうです」「「ザ・ホッジポッジ」の上演の際は、よろしくお願いします」と伝えた。
【近影あり】「皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます」北村総一朗、“ブログ休載”を発表
北村は「ブログ仲間の皆様へ。」と題し、「身勝手ながら、一身上の都合によりブログ発信を、暫く休ませていただきます」と報告。「これ迄長きに渡り拙文を拝読いただき感謝申し上げます」と読者に感謝し、「皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます」としながら「ヒョッコリ戻ってくるつもりです。有り難うございました」と伝えた。
また、追伸として「芝居好きの仲間の会の名称が決まったようです。「ザ・ホッジポッジ」（ごちゃ混ぜ、寄せ集め）です」「この名称はあくまで何か上演する場合にのみ使用され，普段の集団行動は「お芝居中毒の人のための互助会」だそうです」「「ザ・ホッジポッジ」の上演の際は、よろしくお願いします」と伝えた。