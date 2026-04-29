【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 2−2（PK：4−3） サンフレッチェ広島（4月29日／ベスト電器スタジアム）

【映像】ありえない軌道の「30m衝撃ゴラッソ」（実際の様子）

まさに“年間ベスト級”のゴラッソだった。アビスパ福岡のMF見木友哉が、アウト回転でゴール右隅に突き刺す30m級のスーパーミドルを決め、ファンも熱狂している。

4月29日の明治安田J1百年構想リーグ第13節で、福岡はホームでサンフレッチェ広島と対戦。1点ビハインドで迎えた72分、スタジアムが騒然となるとてつもないゴールが生まれた。

相手陣内の中央左のレーンでMF前嶋洋太からパスを受け取った見木は、前方にスペースがあることを確認すると、ゴールまで約30mの距離から思い切って右足を一閃。ゴールまで糸を引いたような美しい軌道を描いたボールは、広島のGK大迫敬介から逃げるように曲がり、鋭い勢いを保ったまま右上隅へと突き刺さった。

解説、実況、ファンの誰もが驚愕

このゴールにはDAZN実況の元木寛人氏も熱狂。ゴールが決まると「これがキャプテンマークを巻く男、見木友哉！大歓声のベスト電器スタジアム！スーパーシュート！」と絶叫。さらに、解説・中払大介氏も「大迫（敬介）を見てもらうと、右に1回ステップを踏むんですよね。それから逆に来るので、大迫から見てボールの軌道が相当変わっていると思います。飛んだコースも素晴らしい。少しアウトがかかっている。ここから決め切る力ですよね」と絶賛した。

ゴール裏のサポーターも頭を抱えて驚愕した規格外の一撃は、SNS上でも大きな話題に。ファンからは「エグすぎる！スーパーゴラッソやん」「これを狙ってやってのけるんだから化け物だ」「ありえない軌道」「ガチで控えめに言ってエグすぎ」「真裏から見ていたけどもうヤバいです」「見木のゴールえぐすぎて鳥肌立った」「見木、デ・ブライネかよ」「見木さん、あなた博多のジェラードになりませんか」「見木くんの4月ベストゴール間違いないやろ」「頭抱えてる人リアクションが100点すぎる笑」「度肝を抜かれるウルトラシュート」「なんてゴールだ」など、驚愕のリアクションであふれ返った。

なお、試合は2−2のまま決着がつかずPK戦へ。2人ずつが失敗して迎えた6人目、後攻の福岡はMF橋本悠が冷静に決めて、PKスコア4−3で勝点2を獲得した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

