プロ野球パ・リーグは29日、各地で3試合が行われました。

1.5ゲーム差での対戦となった首位オリックスと2位ソフトバンクの一戦。オリックスは3点をリードするも、6回、7回で4点を奪われ逆転される展開。1点を追いかける8回にノーアウト2、3塁からシーモア選手が2点タイムリー。終盤でひっくり返したオリックスが、ソフトバンクとのゲーム差を2.5に広げました。

ロッテは3−2で1点リードの5回1アウト１、2塁の場面に登板した2番手・八木彬投手が1球でダブルプレーを奪いピンチ脱出。9回には抑えの横山陸人投手が、3球で3アウトを奪い8セーブ目。1球で勝利投手となった八木投手はリリーフながらリーグトップタイの4勝目。ロッテは今季初の3連勝で最下位を脱し、楽天とゲーム差なしの4位タイに浮上しています。

西武は中盤に平沢大河選手、渡部聖弥選手のタイムリーなどで3点を奪うことに成功。投げては先発の郄橋光成投手が7回無失点の好投。篠原響投手、甲斐野央投手とつなぎ完封リレーで日本ハムに勝利しました。勝利した西武は3位浮上、一方の日本ハムは今季ワーストタイの借金4となり、最下位に転落しています。

＜29日パ・リーグ結果＞

◆西武 3−0 日本ハム

勝利【西武】郄橋光成(3勝2敗)

敗戦【日本ハム】達孝太(2勝2敗)

セーブ【西武】甲斐野央(1勝1敗1S)

◆ロッテ 5−3 楽天

勝利【ロッテ】八木彬(4勝)

敗戦【楽天】前田健太(2敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(8S)

本塁打【ロッテ】ポランコ2号、井上広大1号【楽天】平良竜哉1号

◆オリックス 5−4 ソフトバンク勝利【オリックス】寺西成騎(2勝1敗)敗戦【ソフトバンク】オスナ(1敗)セーブ【オリックス】マチャド(7S)本塁打【オリックス】紅林弘太郎4号