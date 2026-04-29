息子さんとの一風変わった遊びを楽しむ猫さん。「もっとやって！」と何度もおねだりしては、されるがままだったそうで…。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.2万回再生を突破し、「赤ちゃんみたいで可愛い♡」「コロコロw」「なんて愛くるしい催促なんだ」といったコメントが寄せられています。

【動画：お兄ちゃんに『転がされる猫』→もっとやってほしくて…思わずニヤける『可愛すぎる光景』】

可愛いくねくねアピール

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、甘えん坊ガール「オデコ」ちゃんのとある日の様子。この日はカーペットに寝転がり、立っている息子さんへ熱心にアピールをしていたのだといいます。

「私を見て」とばかりに声を上げると、体をくねらせてコロコロと横回転。息子さんに視線を送ることも忘れず、誘うように手招きする動きも見せたそう。以前は息子さんを不審者扱いしていたとのことですが、今ではこうして甘えるほどの仲なのだそうです。

一風変わったふたりの遊び

移動する息子さんに呼ばれるがまま、まるで赤ちゃんのように後を追っていたというオデコちゃん。しかし、ただ追いかけるわけではなく、何度もくねくねコロコロして見せたのは、あることを催促していたからだったそうで…。

それは、息子さんに『転がしてもらう』こと。オデコちゃんの体を優しくかつ大胆にゴロンと転がすユニークな遊びで、催促するほどお気に入りのようです。コロコロと転がされる愛らしい姿に自然と笑みがこぼれてしまいますね。

かまちょ&連続コロコロ

他の猫さんを構うと、末っ子らしく(?)かまちょアピールをするというオデコちゃん。この日も、先輩猫「ひのき」ちゃんに構うパパさんの背中に飛び乗って爪を立ててしまう場面も。どちらも慣れた様子で、日常茶飯事であることがうかがえます。

遊びが再開されると、よいしょ～っとオデコちゃんは右に左にとされるがまま。息子さんに転がされまくっても満更でもないらしく、喉を鳴らしてスリスリおねだりまでしていたとか。天真爛漫な姿で楽しませてくれたオデコちゃんなのでした。

投稿には「オデコ姫無邪気で可愛いな♡」「ローリングからの手招き可愛すぎんか」「オデコちゃん、受け身の練習かしら？笑」「くねくねクネクネかわいい」「お兄ちゃんの遊び方も誘導も上手」「小さい頃からお父さんの背中乗るの好きだよね」「オデコとの仲が深まってんねぇ！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の幸せに溢れた日常の様子が投稿されています。とっても甘え上手なオデコちゃんの可愛らしい姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。