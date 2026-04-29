上を向いてドアの前に座っていたという猫。次の瞬間...！驚きの行動とその後の展開に笑いが止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で38万回表示を突破し、1万件ものいいねを記録。想定外の猫の行動が話題になっています。

【動画：『ドアの前で座っていた猫』を後ろから見守っていると……驚きの行動と『まさかの展開』】

飼い主さんが目撃した衝撃の猫の行動とは...

Xアカウント「こま9さい」に投稿されたのは、猫の『こま』ちゃん。ガラス窓つきのドアの前で上を向いて座っていたというこまちゃん。飼い主さんは静かに後ろから見守っていたといいます。

すると、こまちゃんは予想外の行動にでたのだとか。

「ニャーン」と一鳴きすると、なんとそのままドアノブへと大ジャンプ！しっかりとドアノブをつかみ、バランスを取りながらドアノブが傾くように体重をかけていたそう。しばらく懸垂をするような体勢でドアノブを回したまま、足を踏ん張っていると、徐々にドアが開いていったといいます。腕の力に限界が来たのか、床へ降りるとすでにドアは少し開いていたそう。

通れそうなのがわかると、ほんの少し辺りを見回したといいます。悪いことをしているのがわかっているのか、こっそりとこまちゃんはドアを通過したとのこと。

こまちゃん最後にドッキリ！

ドアを通過したこまちゃん。やはり勝手にドアを開けて出てしまったことを気にしていたのでしょう。通過したドアの向こう側のガラス窓から振り返って元の部屋を見ると、飼い主さんと目が合ったとのこと。

いたずらの一部始終を飼い主さんに目撃されていたこまちゃん。きっと内心ドキドキしていたかもしれません。そんなこまちゃんの心情を察するように「( ﾟдﾟ)ﾊｯ! 見てた？」「=^･ω･^)b ﾖｼ!… ……^ಠ_ಠ^｡o0(ﾆｬｧｧｧｧ…)」などのコメントが寄せられました。悪いことはできないものですね。

Xアカウント「こま9さい」では、穏やかに暮らすこまちゃんの愛らしい姿がたくさん投稿されています。こまちゃんの穏やかな生活と面白い行動に注目が集まっています。

写真・動画提供：Xアカウント「こま9さい」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。