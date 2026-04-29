東西に分かれた各チームの最新順位

明治安田J1百年構想リーグ第13節の全10試合が4月29日、全国各地で開催された。

鹿島アントラーズが昨年7月5日の川崎フロンターレ戦以来、約10か月ぶりの黒星。2位のFC東京が射程圏内に捉えた。

EASTでは、首位の鹿島が東京ヴェルディに1-2で敗戦したが、勝ち点32で首位となっている。2位のFC東京は柏レイソルに3-1で勝利し、勝ち点を29に伸ばした。3位の町田ゼルビアは水戸ホーリーホックと2-2、PK戦を4-3で制して勝ち点24となっている。

4位から8位までのEAST勢は、東京Vが鹿島を2-1で下して4位、川崎は浦和レッズに0-2で敗れて5位、水戸は町田にPK戦で敗れて6位となった。浦和は川崎に2-0で勝利し7位、横浜F・マリノスはジェフユナイテッド千葉に3-2で勝利して8位に位置している。9位の柏、10位の千葉はともに敗戦を喫した。

WESTでは、首位のヴィッセル神戸がセレッソ大阪と0-0、PK戦に2-4で敗れて勝ち点26となった。2位の名古屋グランパスはファジアーノ岡山と1-1の末、PK戦に4-5で敗れて勝ち点22。3位のガンバ大阪は京都サンガF.C.と1-1、PK戦を4-5で落としたが、勝ち点22で並んでいる。

WESTの4位から10位は、サンフレッチェ広島がアビスパ福岡にPK戦で敗れ4位、京都はG大阪にPK戦で勝利し5位となった。C大阪は神戸をPK戦で下して6位、清水エスパルスはV・ファーレン長崎に1-2で敗れて7位となっている。8位の岡山は名古屋にPK戦で勝利し、9位の福岡は広島をPK戦で破った。10位の長崎は清水に2-1で勝利している。（FOOTBALL ZONE編集部）