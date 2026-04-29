オリックスは２９日、育成の宜保翔内野手を支配下選手として登録することを発表した。球団の支配下枠は６６人となった。

宜保はＫＢＣ未来沖縄から１８年のドラフト５位でオリックス入団し、２４年まで通算１５８試合に出場。打率２割３分８厘、１４打点、２盗塁で３連覇にも貢献したが、同年オフに右肩の故障もあり育成再契約となった。

２５年はウエスタン・リーグで４０試合に出場し、打率２割８分７厘の好成績を残したものの、支配下復帰は果たせず。育成２年目で迎えたプロ８年目の今季、ファーム・リーグで２２２試合に出場し、打率２割９分６厘と結果を残して念願の返り咲きをつかんだ。

背番号は入団時に背負った「５３」で再出発。二遊間をハイレベルで守れる守備に定評があり、「率直ににうれしい気持ちです。球団トレーナーの方々をはじめ、リハビリ期間にお世話になった方々へ感謝の気持ちでいっぱいです。まだスタートラインにたっただけだと思いますので、恩返しできるように、これから１軍の舞台でチームの戦力として躍動できるように、より一掃頑張りたいと思います」と意気込んだ。