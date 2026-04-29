◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 清水１―２長崎（２９日・アイスタ）

Ｊ１清水はホーム長崎戦を１―２で落とし、３連敗を喫した。それでも今季初スタメンで最長の６３分間プレーしたＭＦ弓場将輝（２３）が、先制点の起点となる働きを見せた。

前半８分、ＤＦ住吉ジェラニレショーンがＶＡＲ介入の末に退場し数的不利に陥ったが、同２１分にＭＦ嶋本悠大（１９）が先制ゴール。弓場が右サイドから入れたアーリークロスがＦＷ呉世勲につながった。２度のシュートは阻まれたものの、こぼれ球を嶋本が押し込んだ。

弓場は大分から加入２年目。昨季は途中出場が多く１２試合に出場し、今季はこの日が５試合目で初先発となった。「試合に出ている選手より試合勘はなかったが、チャンスをつかめるかどうかは自分次第だと思っていた。結果を出したい気持ちは強かった」と振り返る。「展開的にイレギュラーな部分もあったが、動けた感覚はあった」と手応えも口にした。

ボランチで先発し、前への運びでも存在感を発揮。同僚のＭＦマテウス・ブエノから刺激を受けているといい、「お手本になる選手がいる中で、自分の幅を広げたい。見て学び、いい部分を盗んでいきたい。この試合では少し表現できたと思う」と語った。５連戦の３試合目となる５月２日のアウェー京都戦へ、「自分の中で前に進めた部分はある。一歩ずつ積み重ねていきたい」と前を向いた。