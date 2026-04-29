（富士芝桜まつり会場から中継 澤井 志帆 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（澤井 志帆 アナウンサー）

満開の芝桜に囲まれながら 静岡こんだて予報をお伝えしていきます。

このコーナーはスーパーで聞いた今お買い得な野菜を 値段や簡単レシピとともに紹介するコーナーとなっています。

お話を伺いましたのは 、食鮮館タイヨー高松店の木川さんです。

29日のおすすめ食材はこちらトマト。

（松浦 悠真 気象予報士）

トマトですか、いいですね。

（澤井 志帆 アナウンサー）

3月に比べて値段がおよそ3割も安くなっているんだそうです。

なぜかといいますと、生産量日本一を誇る熊本県で出荷のピークを迎えているからなんですよ。

（松浦 悠真 気象予報士）

ちょうど出回っている感じなんですね。

ちなみにこのトマトの豆知識いいですか。

（澤井 志帆 アナウンサー）

現場で言える日を心待ちにしてましたよ。

（松浦 悠真 気象予報士）

早く生で聞きたいなと思っていました。

（澤井 志帆 アナウンサー）

トマトは別名アカナスと呼ばれているんですが、そんなトマトには強い抗酸化力を持つリコピンが豊富に含まれています。

そのリコピン、油で加熱すると吸収率が大幅にアップするんです。

（松浦 悠真 気象予報士）

本当にカンペなしでやってたんですね。

（澤井 志帆 アナウンサー）

やってますよ本当ですよ。

（松浦 悠真 気象予報士）

サラダを生で食べる感じも多いですけれども加熱もいいんですね。

（澤井 志帆 アナウンサー）

栄養面を考えると加熱調理もおすすめなんです。

さあそんなトマトの最新価格を見ていきますと食鮮館タイヨー高松店では1個86円100円切ってます。

その他の店舗でも大体100円くらいで販売されています。

そんなトマトを使ったおすすめレシピはこちら。

「トマトのレンジ蒸し」です。

材料はご覧の通りとなっています、作り方見ていきましょう。

トマトはヘタを取って裏返して十字に切り込みを入れます。

耐熱容器にトマトを入れてオリーブオイルを回しかけ塩コショウを振り、細切りにしたベーコンを散らします。

そして600ワットのレンジで2、3分加熱、仕上げにパセリや粉チーズを散らしたら完成です。

スタジオに試食をご用意しましたのでどうぞ召し上がりください。

（津川祥吾コメンテーター）

いただきます。

（澤井 志帆 アナウンサー）

ちょっとおしゃれなお料理ですね。

（津川祥吾コメンテーター）

加熱しているので酸味がマイルドになって甘みがすごく濃厚ですよね。

（坂口孝則コメンテーター）

それにやっぱり複雑な調理しなくても本当の素材の良さが本当に引き出されてますね。

（澤井 志帆 アナウンサー）

簡単に作れるのに結構手の込んだお料理に見えるんですよね。

（松浦 悠真 気象予報士）

ちょっとしたイタリアンのような感じですよね。

（澤井 志帆 アナウンサー）

皆さんこれ簡単にできますので本当朝食や夜食にもおすすめです。

栄養価もバッチリさあここまで静岡こんだて予報をお伝えしました

