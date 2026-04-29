けさ、東京・福生市の路上で男がハンマーで男子高校生2人を殴るなどし、あわせて5人がけがをしました。男は自宅に逃げ込み農薬とみられるものを噴射した後、裏口から逃走したとみられています。警視庁は殺人未遂の疑いで逮捕状を請求していて、逃げた男の行方を追っています。

警視庁などによりますと、午前7時すぎ、福生市加美平の路上で、40代の男が男子高校生2人を次々とハンマーで殴り、自宅に逃げ込んだ後、サバイバルナイフを突きつけたうえで、駆けつけた警察官に農薬とみられるものを噴射しました。

17歳の男子高校生が重傷を負い、男子高校生1人と警察官3人が軽傷だということです。

捜査関係者によりますと、男は駆けつけた警察官に2階のベランダから農薬とみられるものを噴射した後、混乱に乗じて自宅の裏口から出て逃げたとみられるということです。

警視庁は正午すぎに男の自宅に突入しましたが、男の姿はありませんでした。また、室内からは、男ものとみられるサバイバルナイフやハンマー、噴霧器が見つかっているということです。

男は丸刈りで、身長173センチくらい、上下グレーのスウェット姿だということです。

警視庁は殺人未遂の疑いで逮捕状を請求していて、逃げた男の行方を追っています。