サンミュージックに戻ることになったブッチャーブラザーズは、今後の経営について会社幹部とともにミーティングを重ねた。岡氏が提案したお笑いライブが実を結び、お笑い部門が次第に認知されていった。

その着眼点、実行力、成果を認められ、同社で芸人と経営者の”二刀流”が初めて誕生した。

【福田淳の対談闊歩】岡博之（第2回）言葉狩りに近い地上波テレビのコンプラ お笑いも周囲に忖度する時代に から続く

福田 そもそも、経営をやってみようと思われたきっかけは?

岡 僕は人力舎にお世話になって、再びサンミュージックに戻って来た出戻り組です。しかも2回目の出戻りですからね。森田さんの付き人だけでこの先どうしようかと思い、1年半くらいで出て行ったんです。森田さん宅の住み込み時代は厳しかった。あの方、本当に朝の5時ぐらいに起きるんです。本当に24時間体制でした。

2度の出戻りということで、社内でブッチャーブラザーズをなんとかしなければとなったんです。そこから数少ないマネージャーと今の会長（相澤正久）が2週間に1回ぐらい、僕らと会議というか、ミーティングの席を設けようということになりました。いろいろなことをしゃべっていくうちに、お笑いライブをやらなアカンとの結論に至ったんです。

営業部に話すと「それはいくら儲かるの？」と言われる。「いえいえ、ライブは儲からないです。持ち出し（ギャラ以上の経費を負担する）です」って教えたり。やっぱり会社にはそれまでのコンサートとか講演っていう頭があったので、「持ち出し」のことは考えられなかったみたいで。

その会議を続けていくうちに、タンディ坂野が5年かけて売れ、ほかの芸人も少しずつ売れ出して、お笑い部門が徐々に認められるようになったんです。

そんなとき今の会長と2人で沖縄に行く機会があったんです。「ミス・インターナショナル」（2012年）があって、たまたま運営側に知り合いがいて誘われたんですね。会長に「世界の美人が見られますよ」と言うと、「行こうか」って。

福田 会長もノリがいいですね。

「経営側、中に入ってみる気はないか？」

撮影・内外タイムス

岡 沖縄で2人きりだから話す時間もたくさんあって。それで急に改まった会長が、「次のサンミュージックのことで、実は前々から考えていたことがある。経営側、中に入ってみる気はないか？」と取締役の就任を打診されました。会議での発言、提案、それらをライブで実践したことが認められたみたいです。僕は沖縄の雰囲気と世界の美女を見てテンションが上がっていたので、すぐにパクッと食いついてしまいました。

福田 沖縄のおかげですね。明るいコミュニケーションはやっぱり良い話を引き寄せるんですね。

岡 そうなんですかね。僕はどんな人ともすぐに打ち解けて、しゃべりますね。

福田 関西人の良いところはそこですよ。隣にいる人でもためらいなく話せますもんね。ただ、東京でそれをやると返しがないからスベりますよね。

岡 スベるんですよ。関西でも京都の人間はちょっと意地悪じゃないですか。例えば、家の前の道を工事しているでしょ。京都人は「昨日までゆっくり寝られたのに昼寝できひんわ」って誰に言うでもなく声に出して話す。ほかから見たら「うわ、何やあいつ」ってなりますよ。

福田 でも社長は大阪っぽいですね。

岡 やっぱり大阪の専門学校に行ってたからかな。大阪は兵庫や奈良やら、みんな集まって来るので面白い場所ですよね。

福田 僕は会社を再建するプロジェクトで、「本社を大阪に持って行ったら良いのでは」って提案したことがありますよ。この暗さを明るくするには大阪に移動するしかないって言ったら、全員に無視されました。社長が東京に拠点を構える理由は、やっぱり地上波テレビの仕事が中心になっているからですか？

岡 すべてが一極集中で良し悪し言われていますが、やっぱり東京にお金が集まっていることは事実ですよね。でも、4年前にサンミュージック沖縄を立ち上げて動き出したんですよ。沖縄は人材の宝庫ですね。小学校の高学年から中学生くらいの子でもルックス、音楽的センス、リズム感がものすごいいいですね。

競馬で負けたら同額の価値のあることをする。プラマイゼロの精神

撮影・内外タイムス

福田 沖縄以外でも新しい才能を掘り起こすために社長も参加しているのですか？

岡 この間も札幌に行ってきました。札幌まで見に来てほしいっていう子がいたので。東京には確かに人はたくさん集まるんですが、徳島、福岡、鹿児島、新潟、仙台などに行ってみると、やっぱり地方の方が光るものがありますね。

福田 それ、よく考えるんですけど、地方の方が情報が少ないから“飢餓感”があるんじゃないかなって。東京に行きたいと渇望する飢餓感が頑張りを生むのではないでしょうか。東京だと情報があふれているので、ガッツがないというかね。

岡 少ない情報を一生懸命に取りにいく真剣さがあるからかも。あと、地方の子はやっぱりすれていない。東京に出てきたとたん、埋もれてしまう子も多いんですよ。あんなに光っていたのに、なんででしょうかね。

福田 環境が人を変えてしまうのですかね？

岡 やっぱりバイトしないと生活できないし、そこで疲弊してしまうからってよく言われているんですけどね。先ほどの話のように情報がありすぎて、ぬるま湯状態になっているのもあるのかな。

福田 今は世の中がくすぶっている状態じゃないですか。社長のようなスーパーポジティブの精神を世界に広げていってほしいですね。

岡 僕、競馬が好きで。でも、好きでも負けるんですね。例えば、1万円負けたら1万円を使ってできたであろうことを、金を使わずにやろうとするんです。それで自分を納得させるんです。1万円払っていたらこんなことをしていただろうと想像してね。

結成45周年、これまで何度も辞めようと思った

福田 関西人はすごいですよね。何でも“プラマイゼロ”に持っていく。

岡 最低でも“プラマイゼロ”にしないと。幼い頃、家電製品が壊れて電気屋さんに来てもらったんです。修理が終わって工賃を払うとき、親父が「こっちから電話したから、電話代の10円だけ引いといて」って。ほかでも必ず10円引いてって言ってましたからね。

福田 もうあいさつですよね。東京の人は値切らないで家電製品を買っているので驚きました。ポイント還元でもう安くならないとか言われるんですけど、そういうことじゃなくて、関西人は絡みたい、しゃべりたいんです。

岡 まけてもらわなくてもコミュニケーションを取りたいだけなんですよ。でもね、値引きがなくても、しゃべっているうちに「じゃあ、これ他の商品ですけどおまけでどうぞ」とかなるじゃないですか。

福田 やっぱり対話の重要性を感じますね。今、最高の人生だと感じているのでは？

岡 そうですね。本当に人との出会いでした。東映入るのを勧めてくれた映画学校の先生、相方になるぶっちゃあさん、そして森田さんとの出会いにつながりました。あと、自由に育ててくれた親に感謝です。

福田 今後、コンビでの活動も精力的に行う予定ですね。

岡 今年がブッチャーブラザーズ結成45周年になります。もう、何度辞めようと思ったことか。10月31日に東京中野区の「なかのZERO」の小ホールで45周年の単独ライブをやります。漫才とコントを新作3本と旧作3本、フリートークを行う予定で、6月ぐらいには台本を上げてもらって、7月ぐらいからダラダラと稽古を始めます。

福田 ものすごいエネルギーですね。社長業とともに新作にも挑むとは。

岡 でもね、社長になって利点があって。以前は稽古するのにどこかの部屋を取らなければならなかったけど、今は社長室でいつでも稽古ができるんです。もし機会がございましたら、10月、なかのZEROでございます。

福田 みんなで行きましょう！

撮影・内外タイムス

《プロフィール》

岡博之（おか・ひろゆき）1958年京都府生まれ。株式会社サンミュージックプロダクション代表取締役社長。お笑いコンビ「ブッチャーブラザーズ」リッキー。1978年東映京都撮影所付属俳優養成所で後の相方ぶっちゃあと出会う。1979年大部屋俳優として太秦で斬られ役だったときに森田健作に誘われ現場マネージャーとして上京。1981年ブッチャーブラザーズを結成。2021年株式会社サンミュージックプロダクションの副社長に就任。2023年同社社長に就任。著書に「サンミュージックなお笑いの夜明けだったよ! 付き人から社長になった男の物語」（晶文社）。