ワンコとホームセンターに行ったら、大人しくカートに乗っていてくれるかと思いきや…？まさかの暴れっぷりに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で46万回を超えて表示され、1万3000件のいいねが寄せられています。

【動画：犬と一緒にホームセンターに行った結果→テンションが上がりすぎて…カート内で見せた『大暴れ』】

ワンコがホームセンターで大暴れ！

Threadsアカウント「fuutan82」に投稿されたのは、フレンチブルドッグがご家族と一緒にホームセンターに行った時の様子です。この日はお子さんが乗っているカートをパパさんが押し、フレブルさんが乗っているカートをママさんが押してお買い物をしていたそう。

フレブルさんもお子さんと同じように、大人しく座っているかと思いきや…？なんとカートのカゴによじ登って、外に出ようとしていたとか！

ママさんがしっかりリードで制御しているので、フレブルさんがカゴの外に飛び出してしまうことはありません。それでもフレブルさんは短い足で何度もカゴによじ登り、「ハアハア…」と息切れしながら暴れ続けていたとか。必死な姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

大人しくしていられない理由

どうやらフレブルさんは、前にいるパパさんたちと少し距離が開いているため「早く追いつきたい！離れたくない！」と焦っているようです。そしてパパさんたちが立ち止まっているうちに追いつくと、ようやく落ち着いたそう。

フレブルさんの暴れっぷりを見たら、お世辞にもお利口さんに買い物ができたとは言えません。しかしご家族が大好きだからこそじっとしていられなかったのだと思うと、ちょっぴりおバカでやんちゃな姿がたまらなく愛おしくなりますね！

この投稿には「必死感が可愛すぎる」「めっちゃ笑った」「落ち着け落ち着け～！笑」「フレブルのそういうところ大好きです」「ダチョウ倶楽部、上島さんの『押すなよ、絶対に押すなよ』に見えてきたｗ」といったコメントが寄せられています。

お買い物が大好き

フレブルさんはお買い物が好きなようで、カートに乗っている時に興奮のあまりヨダレを垂らしながら笑っていることもあるそうです。きっと楽しくてテンションが上がっていたことも、カート内で大暴れしていた理由のひとつなのでしょう。

ちなみにお家には他にもワンコがいて、フレブルさんと同居犬が一緒にカートに乗ってお買い物を楽しんでいることや、ワンコ3匹が仲良く並んでお昼寝していることもあるとか。これからもみんなで仲良く楽しく過ごして、たくさん可愛い姿を見せてほしいですね。

フレブルさんと同居犬たちの愛くるしい姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Threadsアカウント「fuutan82」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「fuutan82」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。