動物病院が苦手なわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8万1000回再生を突破し、「必死www」「かわいすぎる」「気付くの早くて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『いつもの散歩コース』を歩く犬→突然『動物病院への道』に切り替わると…わかりやすく『絶望する光景』】

お散歩にでかけたポメラニアン

TikTokアカウント「opome_komugikun」の投稿主さんは、ポメラニアンの『こむぎ』くんの日常を紹介しています。毎日の日課である、お散歩にでかけたときのこと。意気揚々と歩いていたこむぎくんですが、ある地点で雲行きが怪しくなりました。

いつものコースは右側のはずなのに、飼い主さんが左へ行こうとするのです…。困惑の表情を浮かべながら、前に進むことを躊躇するこむぎくん。いつものコースの方に体を向けましたが、飼い主さんに引かれるように左の道へと進んだのでした。

いつもと違うコースに警戒！？

こむぎくんは、素直に歩きながらも困惑しつづけていたといいます。そして、あることを思い出しました。このまま進むと、その先にあるのは動物病院…。以前怖い思いをした場所に辿り着いてしまうのです。

頭の中をフル回転させたこむぎくんは、チラチラと飼い主さんを見つめていたそう。その不安気な表情は、「これ…まさか動物病院…？」と問いかけているようだったそうです。いざ、動物病院が見えてくると、こむぎくんは方向転換して逃亡しようとしたとか！

爆笑ドタバタ劇の勝者は…

しかし、あえなく動物病院の玄関へ。「入るわけないよね…？」と訴えるような視線を送ってくると、再び方向転換して、逃げ出そうとしたそうです。グッと踏ん張りを利かせてリードを引く姿から、動物病院への苦手意識が伝わります…！

一通りの抵抗を試みたこむぎくんですが、飼い主さんがリードを引く力には敵わなかった模様。ハアハアと息切れしながら振り返ると、渋々といった様子で動物病院へ入っていったのでした。

予想以上に早い段階で動物病院行きを察したことに、驚いたという飼い主さん。その賢さにも感嘆してしまいますね♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「犬の知能を見誤ってたかも」「ガリレオ顔負けの計算速度」「必死に逃げようとしてんのかわいすぎ」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「opome_komugikun」には、こむぎくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「opome_komugikun」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。