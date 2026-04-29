きょう未明、上山市の住宅街でクマが目撃されました。上山市内では、おとといからクマの目撃が相次いでいて市が注意を呼びかけています。

【画像】クマ目撃現場

上山市によりますときょう午前0時ごろ、上山市二日町で「クマを目撃した」などと通行人から110番通報がありました。





目撃されたクマは1頭で成獣ですが体長などはわかっていません。





大塚美咲アナウンサー「きょう未明、通行人が目撃したクマは、この前川沿いを北の方へ移動していったということです。こちらは、住宅や店舗なども多く立ち並ぶエリアです」





クマは、住宅密集地に向かって歩いて行ったということですが、その後の目撃情報はなく、市では緊急の回覧板をまわすなど警戒を呼び掛けました。

上山市ではきのう、軽井沢二丁目の農地でクマ1頭が目撃されたほか、おとといもみはらしの丘で人の家の近くにクマがいるのが目撃されています。

■クマ出没注意報を発令中

県内全域でもこのところクマの目撃が相次いでいます。今月1日から26日までに確認されたクマの目撃件数は22件にのぼっています。





人里での目撃も相次ぎ、県はおとといクマ出没注意報を発令しました。県はクマの目撃情報があったところでは音の出るものでクマに自分の存在を知らせることや早朝、夜間の外出時に注意すること、家の周囲に生ごみを放置しないことなどを呼びかけています。