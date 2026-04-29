明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、今シーズン初の3連勝へアウェーでカターレ富山と対戦しました。



6連勝中と波に乗る富山との一戦。開始早々、前節でゴールをあげた若月がボールを奪い、そのままシュート！ここは惜しくもゴールとはなりません。前半38分、富山にテンポよくパスをつながれ先制のゴールを奪われます。



追いつきたいアルビは後半24分、モラエスがドリブルで持ち込みシュート！ここは枠を捉えきれません。すると32分、クロスを頭で合わせられ追加点を許してしまいます。



わずかシュート5本に終わったアルビ。富山の勢いを止められず0対2で敗れました。



次節は、5月3日(日)にホームでカマタマーレ讃岐と対戦します。