29日(水)は、雲の多い天気で空気が冷たくなりました。正午の気温は、新潟市中央区で12.1℃、長岡市で13.7℃などを観測し、昨日の同じ時間と比べると7℃くらい低くなりました。



一方、30日(木)は日差しの暖かさを感じられそうです。



◆30日(木)午前9時の予想天気図

日本付近はすっぽりと高気圧に覆われる見込みです。このため晴れる時間が長くなるでしょう。



そして、30日(木)は今日と比べると過ごしやすい体感になりそうです。



◆30日(木)の予想最高気温

予想最高気温は、20℃前後のところが多くなるでしょう。広い範囲で今日より5℃くらい高くなり、本来のこの時期らしい暖かさになりそうです。ただ、明日の日差しは貴重なものになりそうです。



◆週間予報

5月1日(金)と2日(土)は、各地で雨脚が強まるでしょう。全県的に風も強まって荒れた天気になりそうです。さらに、その先も5日(火)ごろまでは、天気がぐずつきそうです。



しばらく太陽も大型連休に入ってしまいそうですので、30日(木)の日差しを有効にお使いください。