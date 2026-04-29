◆パ・リーグ ロッテ５―３楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテ・八木彬投手（２８）が両リーグトップタイの４勝目を挙げた。３―２と１点リードの５回１死一、二塁で２番手として登板。伊藤裕に対しての１球目で三ゴロ併殺打に仕留めてピンチを脱して、白星を手にした。

八戸学院光星、東北福祉大、三菱重工Ｗｅｓｔから２１年ドラフト５位で入団した２８歳の右腕は５年目の今季、４月１５日の日本ハム戦でプロ初勝利を挙げると、１６日の同戦で２勝目、２５日のソフトバンク戦で３勝目、そしてこの日の楽天戦で４勝目といずれも救援登板で勝利投手となった。

「あの場面（５回１死一、二塁）でダブルプレーが取れてほんま良かったなって思います。あんまり実感が沸いていない感じですね。４勝しているってことも含めて。西野（勇士）さんも本当に良い感じだったんですけど、あの場面で僕に切り替えてもらったってところだったので、絶対に点を取られないように、とにかく厳しいところに投げる意識でいきました。１球ではありましたけどね。ほんま良かったです」と胸をなで下ろした。